KÜLTÜR ROTASI

Yann Tiersen’den Türkiye konseri

Kariyerinde 30. yılı geride bırakan, yaptığı film müzikleriyle Cesar Ödülü ve Bafta adaylığı kazanan Yann Tiersen, İstanbul’a geliyor. Tiersen, hem geçmişten sevilen eserlerini, hem de yeni albümünden özel seçkileri 20 Haziran’da Maximum Uniq Açıkhava’da dinleyicilerle buluşturacak. Biletler, satışta!





BASE'in 9.edisyonu başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 9. edisyonu 26-30 Kasım tarihleri arasında Bilgili Sanat işbirliğiyle The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’ta düzenlenecek. 156 sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak olan etkinlikte resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 200 eser yer alacak.





Locarno Film Festivali İstanbul’da

İstanbul Modern Sinema, dünyanın en köklü film festivallerinden Locarno Film Festivali’ni üçüncü kez İstanbul’a taşıyor. Türk Tuborg A.Ş’nin katkıları, Goethe Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi destekleriyle, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda yer alan tüm filmler, Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Seçkide “Mavi Balıkçıl”, “Gece Vardiyası”, “İki Mevsim İki Yabancı” gibi filmler yer alıyor.





Don Kişot Balesi Süreyya Operası’nda

Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan, yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot balesini, kuruluşunun ikinci sezonunda İstanbul Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor. Topluluk, 22 Kasım akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde Don Kişot Balesi prömiyeriyle sahnede olacak.



