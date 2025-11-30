KÜLTÜR ROTASI

BİNNUR KAYA VE MERT FIRAT'TAN 'İKİ KİŞİLİK OYUN'

İlk kez aynı sahnede buluşan iki usta oyuncu Mert Fırat ve Binnur Kaya, evlilik, sadakat, boşanma, toplumsal roller ve bireysel özgürlük üzerine hiciv dolu bir hikâye anlatıyor. Toplumsal cinsiyet rolleri, çifte standartlar ve bireysel özgürlük temalarını irdeleyen "İki Kişilik Oyun"; yalın sahne dili ve güçlü performansla 10 Aralık'ta DasDas'ta!





FAZIL SAY'DAN YIL SONU KONSERİ

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say geleneksel yıl sonu konseriyle 27 Aralık’ta Volkswagen Arena’da sanatseverlerle buluşacak. Konserde sanatçının, iklim krizini önlemek için dramatik bir uyarı niteliğinde bestelediği piyano konçertosu "Mother Earth", Türkiye prömiyeriyle Fazıl Say’ın yorumu ile seslendirilecek. Şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası, esere eşlik edecek.





‘HAYALET KUARTET’ ARTER’DE

Arter, sanatseverleri Hera Büyüktaşcıyan’ın “Hayalet Kuartet” başlıklı kişisel sergisi ile buluşturuyor. Nilüfer Şaşmazer küratörlüğünde düzenlenen sergi kimlik, bellek ve doğa gibi kavramların mekân ve zamanla ilişkilerini “yüzey gerilimi” düşüncesi bağlamında irdeleyen sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor.





FELSEFE SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

Akbank Sanat ve Sakıp Sabancı Müzesi işbirliğiyle Felsefe Seminerleri Dizisi başlıyor. Dijital teknolojilerin felsefi, toplumsal ve kültürel etkilerini tartışmak isteyenleri yeni dönem buluşturacak programda dijital çağın düşünce dünyası, büyük dil modellerinden imajın dönüşümüne, yapay zekânın yaratıcılıkla kurduğu ilişkiden işin ve öznenin geleceğine uzanan başlıklarla ele alınacak. Moderatörlüğünü Emre Şan’ın üstlendiği program, 30 Kasım’da “Hegel ve Büyük Dil Modelleri” başlıklı seminerle Dr. Umut Eldem’i ağırlayacak.



