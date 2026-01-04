KÜLTÜR ROTASI

‘Toz, yıldızları gölgede bıraktığında...’

19. yüzyılın sonlarında İstanbul’un aydınlatma gereksinimini karşılamak için kullanılan Müze Gazhane’nin tarihsel belleğinden yola çıkan “Toz, Yıldızları Gölgede Bıraktığında” başlıklı karma sergi, Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşuyor. İBB Kültür ve İBB Miras’ın düzenlediği ve küratörlüğünü Uras Kızıl’ın üstlendiği sergi, 11 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Paranın hikayesi Pera’da anlatılacak

Pera Müzesi, antik Anadolu’da paranın ortaya çıkışı ve dönüşümünü odağına alan uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Oxford Üniversitesi ve ERC destekli CHANGE projesi kapsamında 8-9 Ocak’ta düzenlenecek “Antik Anadolu’da Parasal Değişim (MÖ 630–30)” başlıklı konferans, antik dünyada paranın ekonomik, siyasal ve toplumsal etkilerini çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alacak. Katılımın ücretsiz olduğu konferansta, numismatik, arkeoloji ve ekonomi tarihi gibi farklı disiplinlerden beslenen çalışmalar bir araya gelecek.

Viyana Mozart Orkestrası ile yeni yıla merhaba

Viyana’nın zengin müzik mirasının sembollerinden Viyana Mozart Orkestrası, dönem kostümleri ve özel repertuvarıyla dinleyicileri 18. yüzyıl Viyana’sına götürüyor. Viyana Mozart Orkestrası, 10 Ocak’ta Ankara, CSO Ada Salonu’nda vereceği konserlerle klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Elijah Fox’tan ‘Solo Improvised Tour’

Doğaçlama solo piyano performanslarıyla dikkat çeken ve üç kez Grammy'ye aday gösterilen piyanist ve prodüktör Elijah Fox, 16 Ocak'ta Zorlu PSM’de Türk hayranlarıyla buluşacak. Biletler satışta.