KÜLTÜR ROTASI

Üçleme: Kayıp Kapı, Kayıp Oda ve Gizli Kat

Peeping Tom’un dans ile tiyatro arasındaki sınırları ortadan kaldıran sahne diliyle şekillenen performans “Üçleme: Kayıp Kapı, Kayıp Oda ve Gizli Kat”, İstanbul’da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gabriela Carrizo imzalı “Kayıp Kapı” ile Franck Chartier’nin “Kayıp Oda” ve “Gizli Kat” yapıtlarını bir araya getiren üçleme, ilk kez Nederlands Dans Theater için yaratılan parçaların yeniden kurgulanmasıyla tek bir anlatıya dönüşüyor. Dans ile tiyatro arasındaki sınırları kaldıran Triptych, 20 ve 21 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

35 Mayıs

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği, Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer, Nebi Tolga Yılmaz’ın rol aldığı KREK VR’ın ilk gösterisi “35 Mayıs”, ocak ayı boyunca Paribu Art’ta izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İzleyiciyi hikâyenin bir parçası haline getirip karakterlerin dünyasına doğrudan dahil eden gösteri, izleyici ile kurulan ilişkiyi de yeniden tanımlıyor.





Janoska Ensemble

Klasik müziği çağdaş yorumlarla buluşturan Janoska Ensemble, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı konser programıyla 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. Janoska Ensemble, Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerini çağdaş bir anlatım ve kendilerine özgü yorum anlayışıyla seslendirecek.





Amelie Lens ‘AURA’ ile İstanbul’da

Tekno müziğin küresel ölçekteki en sevilen isimlerden olan Amelie Lens, 27 Şubat’ta yeni konsepti AURA ile Volkswagen Arena İstanbul’da olacak. AURA’nın dünya çapındaki ilk solo show’u olacak etkinlik, ışık ve karanlık, gölge, yapı, hareket ve doğa temalarını soyut bir estetikle sahneye taşıyor.



