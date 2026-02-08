KÜLTÜR ROTASI

MİTSKİ, İSTANBUL’A GELİYOR

Modern alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Mitski, yeni albümü “Nothing’s About to Happen to Me” ile dünya turnesine çıkıyor. Turne kapsamında sanatçı, 2 Mayıs’ta Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranları ile buluşacak. Biletler satışta!

“OSCAR’IN YABANCILARI” İSTANBUL MODERN’DE

İstanbul Modern Sinema’nın programlarından “Oscar’ın Yabancıları”, 22 Şubat’a kadar sinemaseverlerle buluşuyor. Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanan program, 98. Akademi Ödülleri yaklaşırken “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar yarışına katılan yapımlardan oluşan özel bir seçki sunuyor. Seçkide “Kokuho”, “Gizli Ajan”, “Düşüşün Tınısı” filmlerinin de aralarından olduğu 10 yapım yer alıyor.

‘BU HİKÂYE SENDEN UZUN OSMAN’

Aylin Balboa’nın aynı adlı eserinden uyarlanan “Bu Hikaye Senden Uzun Osman” tiyatro sahnesinde. Yönetmenliğini Salih Usta’nın yaptığı oyunda, Şenay Gürler sahnede. Uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatan oyun 19 Şubat’ta Podyum Sanat Mahal’de Bursalılarla buluşacak.

‘KAYADA BÜYÜDÜM BEN’

Melike Abasıyanık Kurtiç’in sanatsal pratiğini merkezine yerleştiren “Kayada Büyüdüm Ben” isimli sergi, 21 Şubat’a kadar Galerist’te sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Deniz Aktaş, Ece Bal, Gökhun Baltacı, İlhan Berk, Zeynep Kayan, Thiago Rocha Pitta, Anıl Saldıran, Johanna Seidel, Elif Uras, Burcu Yağcıoğlu ve Masao Yamamoto’nun eserlerini bir araya getiriyor.