Kültür Rotası

MAHSUS MAHAL

"Mahsus Mahal: Ruhi Su'ya Saygı" konseri, 24 Şubat'ta ENKA Oditoryumu'nda dinleyicileri Ruhi Su'nun sanatsal, kültürel mirasını sahneye taşıyor. Konserde Güvenç Dağüstün, eserleri seslendirirken, basgitarist ve besteci Eylem Pelit, eserleri elektrik bas eşliğinde sahneye taşıyacak. Ruhi Su'nun oğlu Ilgın Su'nun katkılarıyla hazırlanan eserlerin hikayeleri ise Derya Alabora'nın sözü ve sesiyle dinleyiciye yansıyacak.

THE BLACK KEYS

Grammy ödüllü blues rock grubu The Black Keys, PEACHES‘N KREAM turnesi kapsamında 15 Eylül gecesi KüçükÇiftlik Park’ta, Epifoni ve URU ortak organizasyonu ile sahne alacak. The Black Keys öncesi ise günümüzün önde gelen blues sözcülerinden Robert Finley sahnede olacak. Biletler satışta.

BALLI SÜT

Genç kuşağın yetenekli yazar ve yönetmenlerinden Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği Ballı Süt oyunu 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de prömiyer yapıyor. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’nın sahnede olduğu oyun yasın ve travmanın nasıl farklı şekillerde taşındığını anlatıyor.

‘KIRMIZI TAVŞAN BEYAZ TAVŞAN’

İranlı yazar Nassim Soleimanpour'un ülkesinden çıkış yasağı varken dünyayı gezsin diye kurguladığı bir metin olan “Kırmızı Tavşan Beyaz Tavşan” 14 Mart’ta Dasdas’ta Erdem Şenocak ile sahnede olacak. 25 ülkede 30'dan fazla dile çevrilen oyun, prova ve yönetmen olmadan sahnelenen tek kişilik tiyatro deneyimi üzerine kurulu. Oyuncu oyunu sahnede kendisine verilen bir zarf ile öğrenir.

ZERRİN TEKİNDOR İLE ‘TOZ’

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve çok kişiyle kesişen tek kişilik oyun “Toz”, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşuyor. Afife Tiyatro Ödüllü oyun, 23 Şubat Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de.