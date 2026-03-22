Kültür Rotası

SATICININ ÖLÜMÜ SAHNEDE

Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü, düşler, başarı isteği ve aile bağları üzerine kurulu zamansız öyküsüyle sahneye taşınıyor.

Yönetmenliğini Rufus Norris üstlendiği oyunda Willy Loman rolünde Halit Ergenç uzun bir aranın ardından tiyatro sahnesine dönerken; ona sahnede Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin eşlik ediyor.

BLUE 25. YIL TURNESİYLE TÜRKİYE’DE

İngiliz pop müziğinin efsane gruplarından Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Yeni albümleri Reflections ile sahnelere dönen grup, unutulmaz hitleri ve güçlü sahne performansıyla 30 Ekim 2026’da İstanbul Volkswagen Arena’da ve 31 Ekim 2026’da Ankara Congresium’da sahne hayranlarıyla bulşuşacak. Biletler satışta.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA ‘FELEKTEN BİR GÜN’

KüçükÇiftlik Park’ın “En kötü günümüz böyle olsun” mottosuyla yola çıkan festivali, izleyiciyi “Felekten Bir Gün” çalmaya davet ediyor. Müzik, dans ve gastronomiyi bir araya getiren festival sahnesinde ise Mert Demir, Sakiler ve Hey! Douglas olacak. 28 Haziran’da URU organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin biletleri satışta.

ARTWEEKS İSTANBUL ‘PROJECT’ BAŞLIYOR

Artweeks Istanbul, “Project” serisini Bilgili Sanat desteğiyle 1-15 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de sanatseverlerle buluşturuyor. Akaretler Sıraevler’in A25 ve A27 numaralı binalarında düzenlenecek sergide Martch Art Project; Serdar Acar, Burak Ata, Zeynep Beler ve Mustafa Boğa’nın eserlerine yer verirken Pi Artworks; Kemal Seyhan ve Nancy Atakan’ın çalışmalarını sergileyecek. MERKUR galerisi ise Suat Akdemir, Fatma Tülin ve Kezban Arca Batıbeki’nin eserlerini izleyiciyle bir araya getirecek.