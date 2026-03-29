Kültür Rotası

KIZIL ORDU KOROSU VE HAYKO CEPKİN AYNI SAHNEDE

130 kişilik dev kadrosuyla Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 2026 Türkiye turnesi kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Turnede, koroya Ekaterina Zhukova ve Türkiye’nin güçlü vokallerinden Hayko Cepkin eşlik edecek. Rus ve Türk müziklerinin etkileyici yorumlarını bir araya getirecek turnenin ilk konseri 26 Haziran’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde.

BRAZZAVILLE

Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden olan kendine özgü tarzı ve farklı coğrafyalardan beslenen melodileriyle dikkat çeken Brazzaville, İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Türkiye ve İstanbul'dan esinle “Hills of Anatolia”, “Bosphorus” ve “Taksim” gibi parçalara imza atan topluluk, 3 Nisan Cuma akşamı IF Beşiktaş Sahnesi’nde...

İŞ SANAT’TAN AYLA TURAN’DAN RETROSPEKTİF

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, heykeltıraş Ayla Turan’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının yaklaşık 30 yıllık üretim sürecinden izler taşıyan sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi farklı malzemelerle üretilmiş toplam 56 eser yer alıyor. Ayla Turan’ın sanatsal yaklaşımını ve yıllar içindeki üretim çeşitliliğini bir arada sunan seçki 11 Mayıs’a kadar görülebilir.

‘HARİKA ŞEYLER LİSTESİ’

Her şey altı yaşında bir çocuğun yazdığı bir listeyle başlar. Dünyadaki en harika şeylerin listesi. Yaşamaya değer şeylerin listesi...

Yaşamaya değer bir neden bulamayan annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen çocuğun, ona bir hediye olarak yazdığı liste, zaman içinde yaşam algısını değiştiren bambaşka bir şeye dönüşür. Yönetmen koltuğuna Lerzan Pamir oturduğu Bora Akkaş'ın tek kişilik oyunu 28 Mart’ta Alan Kadıköy’de.