KÜLTÜR ROTASI

İZMİR’DE FESTİVAL ZAMANI

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "39. Uluslararası İzmir Festivali", 4 Haziran’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gitarist Pablo Sainz-Villegas ve Festival Oda Orkestrasının "Müziğin Akdeniz Ruhu" konseriyle başlayacak festival kapsamında tiyatro, atölye, dans ve konser etkinlikleri düzenlenecek.

CUMHURİYET KADINLARI SAHNEDE

İBB Kültür ve İBB Miras, Cumhuriyetin erken dönemlerinde bilim, sanat, siyaset alanlarında öne çıkmış, Türkiye, Almanya ve Avusturya'dan altı kadını sahne ışıklarına getiren "Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!" sergisini İstanbullularla buluşturuyor. Müge Cengizkan ve Ali Cengizkan'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Baruthane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

SOUL MÜZİĞİN SESİ IMANY

Fransız soul müziğinin dünyaca ünlü ismi Imany, yeni albümü “Women Deserve Rage” kapsamında Türkiye’ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konser, 25 Haziran’da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda.

‘39 BUÇUK BASAMAK’

“The Thirty-Nine Steps” ile başlayan ve yıllar içinde sinema ile tiyatro dünyasının kült yapımları arasına giren ödüllü oyun “39 Buçuk Basamak”, Tiyatrodam yorumuyla sahneye taşınıyor. İskoçya’dan başlayıp Akşehir’e uzanan tempolu bir Anadolu polisiyesi olarak uyarlanan oyun, 20 Mayıs’ta Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

KENAN DOĞULU’DAN ‘İHTİMALLER’

Kenan Doğulu, kariyerinin ilk caz projesi olan İhtimaller ile uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının yıllar boyunca hafızalara kazınan hit parçaları caz düzenlemeleriyle yeniden yorumlanıyor. Doğulu, “İhtimaller” ile 6 Haziran’da Swissôtel The Bosphorus’ta, 12 Haziran’da Ankara Cermodern’de sahnede.