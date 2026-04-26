Kültür Rotası (26 Nisan Pazar)

SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER İZMİR’DE

“Sihirli Flüt” unvanı ile anılan, dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, İzmir Ahmet Adnan Saygun Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Kutluer’in 30 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de Şef Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneyi paylaşacağı konserde Vivaldi’nin Opus 10, virtüöz konçertoları seslendirilecek.

‘ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ’

İtalyan işçi sınıfının yoksulluğu, açlığı ve yaşam mücadelesi üzerinden sistem eleştirisi yapan “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, yaşadığı kentteki bir marketi yağmalayan bir kadının başından geçenleri anlatıyor. Dario Fo’nun yazdığı, Füsun Demirel’in Türkçeleştirdiği, oyun 12, 13 ve 14 Mayıs’ta Haldun Dormen Sahnesi’nde (Eski Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi) izlenebilecek.

INCORE URBAN FESTİVAL TEMMUZ’DA İSTANBUL’DA

7 Temmuz’da ICC Center Open Air’de başlayacak INCORE Urban Festival, dünyaca ünlü rap yıldızı Wiz Khalifa, Uzi, Motive ve Anıl Piyancı gibi pek çok ismi ağırlayacak.

ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ

30 Nisan Uluslararası Caz Günü, İstanbul’da beş farklı mekânda düzenlenecek konserlerle kutlanacak. Garanti BBVA tarafından “Beş Konser, Tek Akşam” sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında Shabaka Blind’da, Bulut Gülen Quartet Nardis Jazz Club’da, Makaya McCraven Salon İKSV’de, Jazzanova ft. Wayne Snow Zorlu PSM %100 Studio’da dinleyiciyle buluşurken gece Bova’da gerçekleşecek AMG performansıyla tamamlanacak.

‘YARININ KADIN YILDIZLARI’ ASLIHAN AND SAY İLE SAHNEDE

54. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere ev sahipliği yapacak. Genç müzisyenler, 17 Haziran’da 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında yapılacak konserde flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile sahneye çıkacak. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser, Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.