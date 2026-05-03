KÜLTÜR ROTASI -3 MAYIS 2026

ÇILGIN NAR AĞACI

Çılgın Nar Ağacı Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, “Çılgın Nar Ağacı” albüm turnesi kapsamında 5 Mayıs’ta İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Konserde Say’a vokalde Seda Kırankaya eşlik edecek. Say, solo piyano eserlerinin yanı sıra Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin dizelerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan özel bir repertuvar sunacak.





KARPATLARIN YANKISI

Macar Ulusal Dans Topluluğu, 4 Mayıs Pazartesi akşamı Mecidiyeköy Büyük Sahne’de (Torun Center) izleyiciyle buluşacak. Topluluk, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Cárdás başta olmak üzere Transilvanya ve Macar çingene danslarını içeren zengin bir repertuvar sunacak. Renkli Kalocsa kostümleri ve geleneksel unsurlarla sahnelenen gösteri izleyiciyi Karpat Havzası’nın kültürel dokusunda bir yolculuğa çıkaracak. Etkinliğe katılım için rezervasyon yapılması gerekiyor.





DUYGUNUN TUTUNDUĞU O YER...

Galerist, sanatçı Lara Ögel’in galerideki ikinci kişisel sergisi “Locus Affectus”a ev sahipliği yapıyor. Adını Latince “duygunun tutunduğu yer” anlamına gelen kavramdan alan sergi, beden ve duygu ilişkisini odağına alıyor. Seramik, metal heykeller, sulu boya çalışmalar ve kitap kapağı üretimlerini bir araya getiren Ögel, eserlerinde katman, ayrışma ve dönüşüm temalarını ele alıyor. Sergi, bedenin taşıdığı yükler, parçalanma ve yeniden oluşum süreçleri üzerinden izleyiciyi düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.





JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

Tiyatroadam, Stefan Tsanev’in kaleme aldığı “Jan Dark’ın Öteki Ölümü”nü, Tanrı, insan ve iktidar ilişkisini ustalıklı bir kara komediyle sahneye aktarıyor. Gücünü yitirmiş bir Tanrı, demokrasiye boyun eğmiş Gökler, Mikail’in keskin kılıcı, engizisyonun acımasız yargısı, cellatlar ve kahkahalar iç içe geçiyor... Oyun, bu akşam AST Bilkent Ana Sahne’de, 8 Mayıs’ta ise Kadıköy Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.