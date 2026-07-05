KÜLTÜR ROTASI (5 Temmuz 2026)

GÜLİNLER

Alternatif müziğin dikkat çeken projelerinden Gülinler, 11 Temmuz’da Blind sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. Gülin Kılıçay’ın öncülüğündeki proje, indie pop ve alternatif rock tınılarını bir araya getiren repertuvarıyla sevilen şarkılarını canlı seslendirecek. Konserde grubun beğeni toplayan parçalarının yanı sıra dinleyicilere özel bir performans sunulması bekleniyor.





MÜZEDE SUARE

Sakıp Sabancı Müzesi, “Müzede Suare: American Express ile Bir Yaz Gecesi Sineması” etkinliğiyle yaz akşamlarında açık hava sineması deneyimini yeniden sinemaseverlerle buluşturuyor. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen program kapsamında aşkı, tesadüfleri ve ikinci şansları konu alan iyi hissettiren filmler, temmuz ayı boyunca her perşembe saat 21.00’de Fıstıklı Terası’nda gösterilecek. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşecek gösterimler, yıldızların altında sinema keyfi yaşatacak.





BEN BÖHMER İSTANBUL’DA

Ben Böhmer, 4 Temmuz’da İstanbul’da özel bir açık hava performansı için KüçükÇiftlik Park sahnesine geliyor. Melodik elektronik müziğin son yıllardaki en güçlü live performans isimlerinden biri olarak öne çıkan Ben Böhmer; duygusal katmanlarla örülü prodüksiyonları, sinematik atmosferi ve derin melodik anlatımıyla dünya çapında sadık bir dinleyici kitlesi yarattı.





FAZIL SAY JAZZ QUİNTET

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni caz projesi “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” kapsamında Türkiye turnesine çıkıyor. 7 kentte 10 konser vererek sanatçının klasik müzik anlayışını cazın doğaçlamacı ruhuyla buluşturan yeni bestelerini dinleyicilerle buluşturacak. Piyano başında Fazıl Say’a vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.