Kültür rotası: Eğlenceli bir yarıyıl tatili

23 Ocak 2022 Pazar, 13:42

Yarıyıl tatilinde çocuklar Akbank Sanat'ta sanatın yaratıcı dünyasıyla buluşuyor. çevrimiçi atölye çalışmalarıyla 22 Ocak’ta başlayan. 24 Ocak’ta Akbank Sanat Çocuk Tiyatrosu’nun “Fırtına Çocuk” oyunuyla devam eden etkinlik, 29 Ocak’ta üretme ve dönüştürme üzerine çevrim içi atölye çalışması ile sona erecek.

MİTOLOJİK HİKÂYELER’DE SON GÖSTERİM

İKSV Alt Kat ve Anuşka'nın Atölyesi'nin ortaklaşa ürettiği kuklalı çocuk gösterisi ''Mitolojik Hikâyeler'', çevrimiçi gösterimlerinin sonuncusuyla karşımızda. Mitolojik hikâyelerin altıncı ve son bölümünde Tuluğ Tırpan, yeryüzü, yeraltı ve denizleri aralarında paylaşan Zeus, Hades ve Poseidon'un hikâyesini anlatıyor.



UĞUR MUMCU KANTATI

24 Ocak 1993’te hain bir saldırı ile katledilen Uğur Mumcu için Turgay Erdener’in bestelediği, CRR Senfoni Orkestrası ve CRR Korosu’nun seslendireceği Uğur Mumcu Kantatı, 29 Ocak saat 20:00’de Cemal Reşit Rey konser salonunda dinleyenlerle buluşacak.



GÖLGESİNDE ÇINARIN

Türk Edebiyatı’nda toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen ismi, usta şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ''Ağlasun Ayşafağı'' adlı kitabından uyarlanan ''Gölgesinde Çınarın'' adlı oyun, Samsun Sanat Tiyatrosu ve oyuncu Yaşar Gündem'in yorumu ile 28 Ocak saat 20:30’da Şişli Tiyatrosu’nda izlenebilecek.



YESARİ ASIM ARSOY ANILIYOR

“Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır” eseriyle hafızalardan çıkmayan Klasik Türk Müziği bestecisi Yesari Asım Arsoy, vefatının 30. yılında özel bir etkinlikle anılıyor. Usta bestecinin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarın Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu sanatçılarınca seslendirileceği konser, 27 Ocak saat 20:00’da CSO Ankara Tarihi Salon’da.

ALTIN GÜN’E DAVET

2019’da yayımladıkları “Gece” ile “En İyi Dünya Müziği Albümü” kategorisindeGrammy Ödülü’ne aday gösterilen yeni dönem psikedelik ve Anadolu rock sahnesinin önemli temsilcilerinden olan Altın Gün, 27 Ocak saat 21.00'de Babylon Presents kapsamında Volkswagen Arena’da dinleyenleriyle buluşacak.