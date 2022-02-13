Kültür rotası: Sevgililer Günü konserleri

13 Şubat 2022 Pazar, 13:00

Şef Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek konserde İDSO’ya solistler, Burcu Hancı (Soprano) ve Caner Akın (Tenor) eşlik edecek. Sevgililer gününe özel opera aryalarının seslendirileceği etkinlik, 18 Şubat saat 20:00’de İstanbul AKM’de gerçekleşecek.



Aynı gün Adana’da, Şef Eray İnal’ın yönetiminde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Senfoni orkestrasına solist Marin Gheras eşlik edecek. Sevgililer gününe özel program ile Pan Flüt eserlerinden seçkilerin seslendirileceği konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.



FLAMENKO VE DİSTOPÍA

Flamenkonun parlayan yıldızı, kendi jenerasyonunun en yetenekli ve yaratıcı dansçısı olarak anılan Patricia Guerrero ilk defa İstanbullu seyircisiyle buluşuyor. 23-24 Şubat tarihlerinde CRR’de gerçekleşecek dans, müzik ve flamenkoyla örülmüş bir distopya öyküsüne davetlisiniz.



BABA SAHNE’DEN “TAXIM”



İspanyol yapımı “El Bar” filminden esinlenerek oluşturulan “Taxim” oyunu sahnede. Bir gün yolları “Taxim Bistro”da kesişen ama bir arada yaşaması imkansız 10 insan “hayatta kalma” sınavına tutulursa ne olur? “Herkes yaşamayı hak eder mi, yaşama hakkı taksim edilebilir mi?” gibi sorulara cevap arayan oyun aynı zamanda ölümün kıyılarında gelgitler yaşayan bir hikâye sunuyor. Başrollerini Şevket Çoruh ve Ozan Güven’in paylaştığı “Taxim” sezon sonuna kadar Baba Sahne’de gösterimde.



TEK BAŞINA BİR PRENSES

Cemre Su Salur’un yazdığı, yönettiği ve oynadığı tek kişilik Var-mış isimli oyun 13 Şubat’ta Koma Sahnesi’nde sahne alacak. Salur’un küçüklüğünden itibaren kaleye kapatılmış bir prensesin çocukluk döneminde kadınlığa geçişte yaşadığı iç çelişkileri sorguladığı deneysel-performatif içeriğe sahip olan tek perdelik oyunun süresi ise 50 dakika.

