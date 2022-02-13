Kültür rotası: Sevgililer Günü konserleri
Özel günler, müzikle çok daha anlamlı ve unutulmaz anlara dönüşüyor. Ruhunuzu müzik aşkıyla da doldurabileceğiniz “Sevgililer günü” konserleri sizleri bekliyor. İşte Kültür Rotası'nda bu hafta...
Şef Murat Cem Orhan’ın
yönetiminde gerçekleşecek konserde İDSO’ya solistler, Burcu
Hancı (Soprano) ve Caner Akın (Tenor) eşlik edecek. Sevgililer
gününe özel opera aryalarının seslendirileceği etkinlik, 18
Şubat saat 20:00’de İstanbul AKM’de gerçekleşecek.
Aynı gün Adana’da, Şef Eray İnal’ın yönetiminde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Senfoni orkestrasına solist Marin Gheras eşlik edecek. Sevgililer gününe özel program ile Pan Flüt eserlerinden seçkilerin seslendirileceği konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.
FLAMENKO VE DİSTOPÍA
Flamenkonun
parlayan yıldızı, kendi jenerasyonunun en yetenekli ve yaratıcı
dansçısı olarak anılan Patricia Guerrero ilk defa İstanbullu
seyircisiyle buluşuyor. 23-24 Şubat tarihlerinde CRR’de
gerçekleşecek dans, müzik ve flamenkoyla örülmüş bir distopya
öyküsüne davetlisiniz.
BABA SAHNE’DEN
“TAXIM”
İspanyol yapımı “El Bar” filminden
esinlenerek oluşturulan “Taxim” oyunu sahnede. Bir gün yolları
“Taxim Bistro”da kesişen ama bir arada yaşaması imkansız 10
insan “hayatta kalma” sınavına tutulursa ne olur? “Herkes
yaşamayı hak eder mi, yaşama hakkı taksim edilebilir mi?” gibi
sorulara cevap arayan oyun aynı zamanda ölümün kıyılarında
gelgitler yaşayan bir hikâye sunuyor. Başrollerini Şevket Çoruh
ve Ozan Güven’in paylaştığı “Taxim” sezon sonuna kadar
Baba Sahne’de gösterimde.
TEK BAŞINA BİR PRENSES
Cemre Su Salur’un yazdığı, yönettiği ve oynadığı
tek kişilik Var-mış isimli oyun 13 Şubat’ta Koma Sahnesi’nde
sahne alacak. Salur’un küçüklüğünden itibaren kaleye
kapatılmış bir prensesin çocukluk döneminde kadınlığa geçişte
yaşadığı iç çelişkileri sorguladığı deneysel-performatif
içeriğe sahip olan tek perdelik oyunun süresi ise 50 dakika.
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