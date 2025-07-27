Lezzetin haritası: Tatilin tadı nerede çıkar?

Bodrum-Kabak çiçeği dolması

Bodrum’un sadece denizi değil, mutfağı da yaz mevsimini anlatır. Güne zeytinyağlılarla başlanan bu Ege kentinde kabak çiçeği dolması, sofraların en zarif misafiridir. Sabah erken saatlerde toplanan çiçekler, özenle hazırlanan pirinçli harçla doldurulur. Hafifliğiyle yormaz, zarafetiyle büyüler. Bu lezzeti tatmadan Bodrum’dan dönmek, Ege’yi yarım yaşamak gibidir.



Ayvalık-Lor tatlısı

Zeytinyağı fabrikaları, taş sokaklar, meze ve balık sofraları... Ayvalık’a ilişkin klasik imgeler bunlar. Ancak bu rotaya gelenleri bir de sürpriz bir tatlı bekler: Lor tatlısı. Tuzsuz lorla yapılan bu coğrafi işaretli tarif, hafifliğiyle özellikle yemek sonrası tercih edilir. Ayvalık mutfağının sade ama unutulmaz notalarından.



Bozcaada-Domates reçeli

Şarapları, otları ve deniz ürünleriyle tanınan Bozcaada’nın kahvaltı sofralarında sizi farklı bir tat karşılar: Domates reçeli. Ada kadınlarının elleriyle yaptığı bu özgün lezzet, tatlı-tuzlu dengesiyle şaşırtır, sonra ise müdavimi eder.



Gökçeada-Sakızlı muhallebi

Gökçeada’nın yavaş yaşam temposu, doğal mutfağında da kendini gösteriyor. Sakızlı muhallebi ise bu adanın geçmişten bugüne taşıdığı klasik tariflerden. Aromatik tadı ve doğal sütle hazırlanması onu özel kılıyor. Özellikle vişne sosuyla denenmeli.



Köyceğiz-Ev yapımı tarhana çorbası

Turistik merkezlerden biraz uzakta kalan Köyceğiz, geleneksel mutfağını hâlâ yaşatan ender yerlerden. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi ise kırmızı biber ve domatesle tatlanan ev yapımı tarhana çorbası. Üzerine biraz zeytinyağı, nane ve limonla servis edildiğinde hafif ama doyurucu bir akşam öğününe dönüşüyor.



Urla-Sakız enginarı

Urla, sadece bağlarıyla değil, toprağından çıkan rafine sebzeleriyle de Ege mutfağının belleğini oluşturuyor. İlkbaharda tezgâhlarda beliren sakız enginarı, limon, dereotu ve zeytinyağıyla pişirilerek servis edilir. Urla’da bu yemek bir tariften fazlasıdır, doğallığın ve yavaş yaşamın ta kendisidir.



Alaçatı-Şevketibostan

Ege mutfağının gizli kahramanı: Şevketibostan. Alaçatı’da bu kıymetli otun şenliğini bile yapıyorlar. Özellikle ilkbaharda toplanan şevketi bostan, tazeliği ve kendine özgü tadıyla öne çıkıyor. Bölgedeki çoğu restoranda bulunabilen bu ot, mutlaka tadılmalı.



ŞEF SİNEM ÇAPRAZ ÖNERİYOR: BODRUM’UN ASMA YAPRAĞINDA ETLİ ENGİNAR DOLMASI

“İlk kez bu dolmayı bir Bodrum tatilimde, Emine ablanın işlettiği Gölköy’deki küçük bir restoranda yemiştim. O günden beri her gidişimde uğramadan edemem. Asma yaprağının hafif ekşiliği, enginarın aroması ve etli iç harç bir araya geldiğinde zengin, doyurucu bir tat oluşuyor. Zeytinyağlısı da yapılır ama benim tercihim etlisi. Yanına bir tabak keçi yoğurdu alırsanız, lezzet tamamlanır. Yolunuz düşerse mutlaka deneyin.”