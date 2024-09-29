Londra'daki Doğal Tarih Müzesi’nde karma gerçeklik teknolojisi ile 2125 yılına yolculuk

Yayınlanma: 29.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:30

Londra'daki Doğal Tarih Müzesi, ziyaretçilerini 2125 yılına götürecek yeni karma gerçeklik (MR) deneyimini sunmaya hazırlanıyor. 24 Ekim’de açılacak “Doğanın Vizyonları” sergisi, izleyicileri 100 yıl sonraki gezegen koşullarıyla buluşturuyor. Sergi, Microsoft ve SAOLA Studio’nun işbirliği ile üretiliyor ve sekiz farklı ekosistemi ele alıyor: Atlas Okyanusu’nun derinlikleri, İskoç yaylaları, Afrika’nın Sahel bölgesindeki Büyük Yeşil Duvar ve yağmur ormanları bunlardan bazıları.

Yapay zekâ destekli uygulama, bilimsel müdahalelerin doğal ekosistemleri nasıl restore edebileceğini gösteriyor. Karma gerçeklik, sanal gerçekliğin tersine fiziksel çevreyi tamamen değiştirmiyor, dijital bilgiler ve görseller ekleyerek genişletiyor. Ziyaretçiler, Microsoft’un özel başlıklarıyla çeşitli hayvan türlerini üç boyutlu hologramlar olarak görebiliyor. Bu sanal hayvanlar, Müzenin Darwin Merkezi’ndeki gerçek örneklerle eşleşiyor. Sergide mürekkep balığı, Darwin kurbağası ve hindistan cevizi yengeci gibi ilginç türler yer alıyor ve serginin içeriği, müzedeki bilim insanlarının en son araştırmalarına dayanıyor.

SANAL REHBER

Ziyaretçilere “Hope” (Umut) adlı sanal bir rehber eşlik ediyor. Örneğin, Hope ziyaretçileri Şili’deki bir kent parkında yaşayan Darwin kurbağası ile tanıştırıyor. Bu kurbağa türü geçmişte yok olma tehlikesi yaşamıştı. Ancak koruma çalışmaları ile şimdi kentteki parklarda bile yaşayabiliyor. Sergi, benzer başarı hikâyelerini anlatarak doğa koruma çalışmalarının önemini vurguluyor.

Serginin çıkış noktası, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlar gelecekle ilgili endişe yaratırken olumlu senaryoları süslemenin bizi harekete geçirebileceği fikri. Müzenin “Kırık Gezegenimizi Onarmak” programının bir parçası olan bu deneyim odaklı sergi, ziyaretçileri sürdürülebilir bir dünya için adımlar atmaya teşvik ediyor.

DÜNYA LİDERLERİNİ PODYUMA TAŞIYAN ‘SANAL DEFİLE’

Elon Musk, X üzerinden dünya liderlerini podyumda yürürken gösteren bir yapay zekâ videosu paylaştı. Musk, videoya “Yapay zekâ moda şovu için doğru zaman” notunu ekledi.

Yapay zekâ araçları Midjourney ve Luma Labs kullanılarak oluşturulan Güç Podyumu’nda (“Runway of Power”) Elon Musk, Papa Francis, Kim Jong-un, Vladimir Putin ve Barack Obama gibi dünya liderleri farklı giysiler içinde birer model olarak karşımıza çıkıyor. Bu içerik, AI’ın sadece ciddi uygulamalarla sınırlı olmadığını, mizah ve yaratıcılık için de kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak bu tür kullanımlar, teknolojinin etik sınırları hakkında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Dünya liderlerinin ve ünlü isimlerin izinsiz kullanılan görüntüleri, deepfake teknolojisinin olası tehlikeleri konusunda endişeleri gündeme taşıyor.

Buna karşın, video 27 milyonu aşan bir izlenmeyle sosyal medyada viral oldu ve yapay zekânın günlük yaşantımıza nasıl entegre olabileceğine ilişkin ilginç bir örnek sundu.

BALİ’DEN YENİ HİBRİT YAPI: TRİ HİTA KARANA KULESİ

Londra merkezli mimar Arthur Mamou-Mani tarafından tasarlanan Tri Hita Karana (THK) Kulesi’nin açılışı, 8 Eylül’de Bali’de yapıldı. Bali'nin sürdürülebilir turizm bölgesi Nuanu Creative City’de bulunan yapı hem fiziksel hem de dijital özellikler barındırıyor. Deniz fenerini andıran binanın dış cephesi, Bali bambusu ve rattan sanatçısı I Made “Chiko Wirahadi” Purnawan’ın desteğiyle tasarlanmış. Gece olduğunda ise sanatçı-AI ortaklığıyla hazırlanan ışık gösterileri başlıyor. Binin üzerinde aydınlatma armatürü, 18 projektör, özel bir ses sistemi ve bir iklim kontrol kutusu ile donatılan kule ilk olarak Pablo Alpe, Ben Helm ve Maksim Ha’nın eserlerine ev sahipliği yapıyor.

THK Kulesi, adını Bali halkının temel ilkelerinden biri olan “tri hita karana” felsefesinden alıyor. Her bireyin ruhsal dünyayla, doğayla ve diğer insanlarla uyum içinde yaşaması gerektiğini hatırlatan kule, Bali’ye ayak basan herkesi de bu felsefeyi uygulamaya çağırıyor.