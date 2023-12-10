Makyajda rengarenk oluyoruz

Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:00

Cilt bakım ürünlerini kullanmanın yaşı bebekliğe kadar iniyor. Güzellik ürünlerinde büyük parayı harcayanlar 35-45 yaş grubu olsa da makyaj trendlerini artık Z kuşağı belirliyor.

Eskiden beş, altı renk ruj rengi olurken şimdi binlerce renk tonu var. Fondötende artık 22 bin tonun üzerinde renk kullanılıyor. Gençler makyajda neon renklere büyük ilgi duyuyor ve kişiselleştirilmiş ürün istiyor. Türkiye’de ekonomik kriz döneminde ev araba alamayan tüketici kendini daha mutlu hissetmek için “Kendime yatırım yapayım, mutlu olayım” deyip kırmızı ruj ya da kozmetik ürün alıyor.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen’e göre Türkiye kozmetik pazarı bu yıl 80 milyar lirayı bulacak. Türkiye birçok ürünün kullanımında dünyadaki diğer ülkelerden ayrışıyor. Bu yüzden Türk tüketicisine özel ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları da yapılıyor. Örneğin Avrupa ve ABD’de göz kalemi gözün dışına sürülüyor.

Türkiye’de ise sürme alışkanlığından dolayı göz içine sürülüyor, bu nedenle yanma ve akma yapıyor, bu sorunu ortadan kaldırmak için farklı ürün denemeleri bile var. Şampuanı Avrupalı kadınlar duşta bir kere kullanırken Türk kadınlarına üç kere şampuanlamanın yetmediği günler bile oluyor. Stres ve hava kirliliğiyle beraber cilt bakım ürünlerine, yani güzelliğe olan ilginin arttığını dile getiren Sinem Sandıkçı Gökçen ile Türkiye kozmetik pazarını ve L’Oréal’in pazardaki hedeflerini konuştuk.

CİLT BAKIMI İLK SIRADA

- Türkiye kozmetik pazarının neredeyse yüzde 30’unu cilt bakım ürünleri oluşturuyor. Eskiden saç bakım ürünleri ilk sıradaydı, şimdi lider cilt bakımında. Üçüncü sırada makyaj kategorisi geliyor, sonra parfüm ve hijyen kategorileri diye sıralanıyor.

- Z kuşağı güzellik konusunda kendi özgün güzelliklerini dışa vurmak istiyorlar. O yüzden kullandıkları ürünler çok çeşitli. Eskiden rujda en çok satan rengimiz bej ve doğal renklerdi şimdi neon renkler ön planda. Ya da yokmuş gibi renkleri tercih ediyorlar. Herkes kendisine özel ürün yaratılsın istiyor.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

- Son kullanma tarihi en önemli alan cilt bakımı. Örneğin güneş ürünleri bir mevsim kullanılabiliyor. Burada süreleri aşmamak gerekiyor. Şampuan, saç boyası ve parfüm daha uzun süre stoklanabilen ürünler.

- Türkiye’de erkek parfümünde daha çok odunsu kokular, kadında çiçeksi kokular öne çıkıyor.

- Genç nüfusumuz olduğu için sivilce ve yağlanma karşıtı ürünlere ilgi çok fazla. Boyalı saçlara dönük şampuanlar daha çok satılıyor. Türbanlı kadınlar için saç derisinin nefes aldığı ürünler tasarlıyoruz.

- Sektörün yüzde 25’i erkek ürünlerinden oluşuyor. Daha çok onlar adına eşi ya da kız kardeşi alışveriş yapıyor. En çok aldıkları ürünler deodorant, parfüm, saç şekillendiriciler ve cilt bakım ürünleri.