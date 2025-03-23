Mavi ışığı durdurun

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:15

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:20

Birçoğumuz sabahları kahvemizi içerken "Bugün neden bu kadar yorgun uyandım?" diye düşünüyoruz. Oysa gün boyu çok fazla enerji harcadığımızı da söyleyemeyiz. Belki ofiste bilgisayar ekranına bakarken çok yoruluyoruz ama fiziksel olarak pek bir şey yapmıyoruz. Peki, bu bitmek bilmeyen yorgunluğun nedeni ne?

UYKU KALİTESİ Mİ SAAT SAYISI MI?

Uyku süresi önemli ama tek başına yeterli değil. Kaliteli uyku, yalnızca sekiz saatlik yatakta geçirilen zamanla değil uyku döngüleriyle, derin uyku oranıyla ve gece boyunca bölünmeden dinlenmeyle de ilgili. Araştırmalara göre mavi ışığa maruz kalmak (gece yatakta Instagram'a bakmak!), melatonin salgısını azaltarak uykuya dalmayı geciktiriyor. Üstelik yatmadan hemen önce ekrana bakmak beynimizi uyanık kalmaya programlıyor. Çözüm: Yatmaya en az bir saat kala telefonla vedalaşmak ve kitap okumaya ya da hafif bir meditasyona yönelmek.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Sosyal medya bir yandan sosyalleşmenin çağdaş hali gibi görünse de beynimize sürekli yeni uyaranlar sunduğundan zihinsel olarak bizi yoruyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya kullanımı dopamin salgısını artırıyor ama aşırı kullanımı dikkat süresini azaltarak bizi zihinsel olarak tüketiyor. Eğer gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız biraz ekran detoksu yapmayı deneyin.

KENDİNİZİ DİNLENMEYE ZORLAYIN

Bazen enerjik hissetmek için yapmamız gereken tek şey dinlenmeye izin vermek. “Ama işim çok yoğun!", "Evde çocuklar var!", "Sosyal yaşantımı kaçırmak istemiyorum" gibi bahanelerle kendimizi hep bir koşturmacanın içine sokuyoruz. Ancak verimli çalışmanın en önemli kısmı kaliteli dinlenme. Avrupa genelinde yapılan bir araştırmaya göre gün içinde kısa molalar veren kişilerin üretkenliği ve enerjisi hiç ara vermeden çalışanlara göre çok daha yüksek.

HAREKET ET MUTLU OL

Egzersiz yapmanın yorgunluğa iyi geldiğini herkes söylüyor ama bunu yorgunken yapmak pek mantıklı gelmiyor değil mi? Oysa hareketsizlik, bedneimizin daha az oksijen almasına ve kaslarımızın sertleşmesine neden olarak bizi daha yorgun hissettiriyor. Sabah veya akşam 20-30 dakikalık bir yürüyüş bile enerji seviyelerini yükseltebilir. Direnç egzersizleri yapmak ise kas kütlemizi arttırarak daha rahat haraket etmemizi sağlıyor.

GÜNEŞ IŞIĞININ MUCİZESİ

Sabahları 15-20 dakika güneş ışığına maruz kalmak bedenin biyolojik saatini düzenleyerek uyanıklık hissini artırıyor. Ayrıca D vitamini üretimini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve depresyon belirtilerini azaltıyor. Gün içinde bol bol doğal ışık almak kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olabilir. Fırsat buldukça güneşe çıkın ve o doğal enerjiyi içinize çekin. Bu, yorgunluk hissinizi oldukça azaltacak.

AİLE VE SOSYAL BAĞLAR

İnsanlık sosyal bir varlık. Araştırmalar, güçlü sosyal bağlara sahip kişilerin daha az stresli, daha mutlu ve daha enerjik olduğunu gösteriyor. Sevdiğiniz insanlarla zaman geçirmek kahkahalar atmak ve fiziksel temas (evet sarılmak) oksitosin salgısını artırarak hem psikolojik hem de fizyolojik olarak daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Dolayısıyla daha canlı yaşam dolu ve enerjik hissediyoruz.

ENERJİK BİR YAŞAM İÇİN YOL HARİTASI