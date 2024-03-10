Mercedes’ten kadınlara destek
"She’s Mercedes" programı ile 2015'ten bu yana 70’i aşkın ülkede başarılı kadınları bir araya getirmeyi amaçlayan Mercedes, genç kadınları desteklemek için oluşturulan yeni programı "She’s Mentoring"i duyurdu. "She’s Mercedes" kadınlarının “sürdürülebilirlik”, “inovasyon & teknoloji” ve “yaratıcı endüstriler” alanlarında mentörlük yapacağı program, dört ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve “She’s Dreaming” başlıklı buluşmalar ile sürecek.
Mercedes-Benz, bu mentörlük programı ile önceki gün sona eren başvurular arasından seçilen 30 başarılı kadını, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturmayı amaçlıyor. Başvuru sonrası elemeleri geçen kadınlar, kendi alanlarından bir mentör ile bire bir çalışma fırsatı elde edecekler.
Konuyla ilgili konuşan Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Güçlü kadınların hikâyeleriyle büyüyerek pek çok kadına ilham verecek bu program ile genç kadınlarımızın hayatlarında fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.
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