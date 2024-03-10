Mercedes’ten kadınlara destek

"She’s Mercedes" programı ile 2015'ten bu yana 70’i aşkın ülkede başarılı kadınları bir araya getirmeyi amaçlayan Mercedes, genç kadınları desteklemek için oluşturulan yeni programı "She’s Mentoring"i duyurdu. "She’s Mercedes" kadınlarının “sürdürülebilirlik”, “inovasyon & teknoloji” ve “yaratıcı endüstriler” alanlarında mentörlük yapacağı program, dört ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve “She’s Dreaming” başlıklı buluşmalar ile sürecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:17
Mercedes’ten kadınlara destek
Abone Ol google-news

Mercedes-Benz, bu mentörlük programı ile önceki gün sona eren başvurular arasından seçilen 30 başarılı kadını, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturmayı amaçlıyor. Başvuru sonrası elemeleri geçen kadınlar, kendi alanlarından bir mentör ile bire bir çalışma fırsatı elde edecekler.

Konuyla ilgili konuşan Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Güçlü kadınların hikâyeleriyle büyüyerek pek çok kadına ilham verecek bu program ile genç kadınlarımızın hayatlarında fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rauf Baysal kimdir? Rauf Baysal kaç yaşında, ne zaman hayatını kaybetti?

Rauf Baysal kimdir? Rauf Baysal kaç yaşında, ne zaman hayatını kaybetti?
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu
Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...

Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu
Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'

Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu