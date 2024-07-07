Mucize besin kakao

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:40

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:40

Bu hafta ilginç bir konuya değiniyorum. Konumuz kakao! Ancak bildiğiniz çikolatadan söz etmiyorum. Size anlatmak istediğim doğada yetişen ham kakaonun beynimize, bedenimize, ruh halimize ve insan ilişkilerine yararları.

Ham kakaonun başlıca fiziksel yararı, enerjiyi ve odaklanmayı artırma özelliğidir. Kakao, bilişsel işlevi ve beyin etkinliklerini iyileştirdiği kanıtlanan bir bileşik olan teobromin ve teofilin içerir. Ham kakao tüketimi kan basıncını düşürür, zihinsel fonksiyonlarını geliştirir, sindirimi kolaylaştırır, kan dolaşımını ve solunum yollarını iyileştirir. Kakao aynı zamanda içerdiği potasyum, magnezyum, kalsiyum, bakır ve çinko ile mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Antibakteriyel içeriği ve bağışıklığı güçlendirici özellikleri dişleriniz ve cildiniz için oldukça yararlı olabilir. Aynı zamanda bedenin serbest radikallere karşı korunmasına ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Kakao sizi genç ve dinç tutar.

Kakaonun sırrı polifenoller bakımından çok zengin olmasıdır. Ancak ham kakaonun çikolata veya başka bir ürün olma yolunda işlem görmesi, polifenol içeriğinin büyük ölçüde düşürür. Dolayısıyla burada söz ettiğim tüm yararlar, marketlerdeki çikolatalı ürünlerden değil ham kakaodan sağlanabilir.

“Tören tipi” denilen ve acı olarak içilen (biraz balla veya doğal tatlandırıcılarla tatlandırabilirsiniz) ham kakaonun yaratıcılığa, ilhama, insanlarla bağlar kurmaya ve harekete geçmeye katkıda bulunduğuna inanılır. Bu yüzden Güney Amerika‘daki Amazon kabilelerinde binlerce yıldır “mama cacao” yani “anne kakao” olarak adlandırılır ve seramonilerde sıklıkla kullanılır. Kakao sakinliği, memnuniyeti ve genel psikolojik durumu iyileştirerek kişinin ruh hali ve depresyon semptomları üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bunun nedeni kakao tüketiminden sonra beyinde yüksek oranda seratonin ve dopamin hormonların salgılanmasıdır. Bir nevi meditasyon aracıdır.

TÖREN İÇECEĞİ

Törensel kakao içmek genellikle bir toplulukla beraber yapılır ve bağlantı duygusu yaratılır. Bu güçlü bir deneyim olabilir çünkü başkalarıyla derin ve anlamlı bir düzeyde bağlantı kurmamıza aracılık eder, yüksek miktarda seratonin hormonu ile bunu sağlar. Aidiyet ve birbirine bağlılık duygusunu geliştirir. Genellikle kakao içilen etkinliklere müzik, dans, çeşitli farkındalık pratikleri veya meditasyonlar eşlik eder.

Tabii ki bu kakaoyu bir toplulukla beraber içmeliyiz anlamına gelmez. Tek başımıza da tüm etkilerinden yararlanıp kendi küçük seramonilerimizi yaratabiliriz. Sabahları kahve yerine bir bardak ham kakao içmek zamanla yaşamın akışını değiştirebilir. Çünkü düzenli olarak kullananların söylediğine göre ham kakonun bizi kendimize getirdiği, fiziksel etkinlikler öncesi enerji verdiği, karmaşık duygularımızı dengelediği, sinir sistemimizi regüle ettiği, kalbimizi açtığı, sevgi hissimizi ve yaşamın zorluklarına karşı toleransımızı artırdığı gibi yorumlar vardır. Siz de bu mucizevi bitki olan kakao ile kendi deneyimlerinizi her zaman sosyal medya hesaplarımdan bana yazabilirsiniz.

Bitirmeden ufak bir uyarı: Yoğun miktarda ham kakao, tıpkı kahve gibi uyarıcı etkiye sahip olduğundan dolayı gündüz saatlerinde içmenizi öneririm. Tariflerine internetten bakabilirsiniz.