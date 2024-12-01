‘Muhteşem’ bir Aznavour anması

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:00

Fransa’nın en büyük müzik geleneği “şanson”un en önemli temsilcilerinden Charles Aznavour 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Şarkıcı Jules Grison ise onun anısına “Formidable! (Muhteşem) Aznavour” başlıklı bir dünya turnesine çıktı. Bu tur kapsamında Grison, 4 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM’de efsanevi sanatçının şarkılarını seslendirecek.

Charles Aznavour'un yaşamı boyunca ilham aldığı Fransız başkentinin hareketli sokaklarının büyüleyici atmosferi sahnede görsel bir şölenle yeniden yaratılacak.

Konser, Aznavour'un şarkılarının sözlerindeki ham duyguyu seyirciye aktararak müzik tarihine damgasını vurmuş sanatçının yaşamına ve sanatına bir övgü niteliği taşıyor. Biz de konser öncesi hayranı olduğu sanatçı anısına tüm dünyayı dolaşan sanatçı Jules Grison ile konuştuk.

Konserin başlığından başlayalım. “Formidable! Aznavour” sanatçının kendi şarkısından yola çıkıyor. Sizin için özel anlamı olan bir şarkı mı, bu konserler için neden bu başlık seçildi?

Bu ismi iki nedenden dolayı seçtik: Birincisi, Aznavour’u anında tanımlıyor ve ikincisi de Charles gerçekten “muhteşem” (formidable) bir insandı!

‘TATLI YAŞAM VE NOSTALJİ HİSSİ’

Sizin için Charles Aznavour ne ifade ediyor? İlk dinlediğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Kaç yaşındaydınız ve duyduğunuzda neler hissettiniz? Kendisiyle de tanışmıştınız sanırım, nasıl bir konuşma geçti aranızda?

Klasik Fransız şansonları dinleyerek büyüdüm ve Charles’ın müziği bunun temel taşlarından biriydi. Onun müziği, douceur de vivre (tatlı yaşam) ve nostalji hissi uyandırıyor. Repertuvarı benim için çok tanıdıktı; onunla New York’ta tanışmak, bir akrabayla tanışmak gibiydi. Onu hayatım boyunca televizyonda ve gazetelerde görmüştüm, bu yüzden konser sonrası onunla bir arada olmak büyüleyiciydi. Son derece samimi ve dikkatli biriydi.

Bu konserde izleyiciyi neler bekliyor? Nasıl bir konser olacak?

Kitle anında Charles'ın dünyasına dalıyor ve çok sevdikleri şarkıları yeniden keşfediyor. Repertuvarını şarkılarının özünü değiştirmeden yeniden düzenledik; özgünlükleri korunmuş durumda. Ancak her gösteri benzersiz, çünkü şarkı listesi her gece değişiyor. Bu yüzden izleyicilerin o gece ne dinleyeceğini size söyleyemem!

Aznavour için konser vermeye başladığınızda bir ön hazırlığınız oldu mu?

Spesifik bir hazırlığım yok, genelde hafızama güveniyorum. Bu konserlerde metinlere yoğunlaşmak gerektiği için dikkat ve konsantrasyon çok önemli.