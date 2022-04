Mutlu ilişkinin sırrı; İklim duyarlılığı

24 Nisan 2022 Pazar, 11:32

Her şey çok hızlı değil mi? Tüm bu hızlanma halinin içinde bıkkınlık, yorgunluk, tatminsizlik ve umutsuzluk yaşamak da haliyle normal. Yeni normallerimizle ya da post yeni normalimizle beraber acaba “normal” ve “norm dışı” bizim için ne anlamlara geliyor diye kendime sorarken baharın da etkisiyle konu döndü dolaştı flört, buluşma ve aşk üçlüsüne geldi.

21. yüzyıl alternatiflerin bolluğu gibi algılansa da insanlar, konu aşk hayatları olunca tüm alternatiflere rağmen, "ama ben onu seviyorum, onu arzuluyorum, onu istiyorum" gibi taleplerle, keşkeler ve acabalar arasında gidip gelebiliyor. Ben de hikaye dinlemeyi ve hikaye biriktirmeyi pek seven biri olarak elbette gündelik ve iş hayatımdaki arkadaşlarımla, tanıdıklarımla gönül meseleleri üzerine istişare yapıyorum. Bu sohbetler ve gözlemlerim neticesinde dijital uygulamaların insanların birbirleri ile buluşmalarına vesile olan etkili araçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. "Nasıl oluyor öyle yüz yüze gelmeden konuşmalar" diyorsanız, zaman insan davranışlarını dönüştürme gücüne sahip. Örneğin pastane buluşmaları 20. yüzyıl yaygın geleneği, tarih çizgisinde geriye dönecek olursak birçok farklı tanışma eylemi mevcut. Zaten arkadaşlık sınırlarını aşmaya müsait her bir yeni eylem pratiği öncülü tarafından radikal olarak da görülebilir. Dolayısıyla her yılın kendine has bir ruhu ya da başka bir deyişle algı politikası var. Arkadaşlık uygulamaları da içerdiği birçok soruyla kişilerin kendilerine yakın beğenilere sahip kişilerle eşleşmelerine olanak tanıyor. Hatta yeni tanıştığınızda aklınıza gelmeyecek duyarlılıklarınızla ilgili sorular bile mevcut.

İklim krizinin yıkıcı etkileri ile çoğalan çevre duyarlılığı dijital flört dünyasını etkileyen duyarlıklılardan en güçlüsü. Uygulama üzerindeki sorulara verilen yanıtlar üzerinden kullanıcıları eşleştiren ve kullanıcılara profillerine iklim değişikliği savunucusu rozeti ekleyebilme özelliğini sunan OkCupid verileri, dünyamız adına ilgi çekici. Verilere göre kullanıcılar “tüm hastalıkları dünyadan silmek” ve “dünya barışı” gibi durumlardan bile önce, onlar için en büyük sorunun “çevre” olduğunu dile getirmiş. Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını istiyor musun” sorusuna ise Türkiye’deki kullanıcıların dörtte üçü, Birleşik Krallık’ın yüzde 83’ü, Almanya’nın ise yüzde 85’i “evet” yanıtını veriyor. Ayrıca dünya genelinde bekarların yüzde 65’i “bilinçli olarak karbon ayak izini azaltmak için çaba gösteriyor musun” sorusuna “evet” cevabını veriyor. Türkiye’de ise her iki kullanıcıdan biri bu konuyu önemsiyor. OkCupid verilerindeki diğer bir önemli nokta kullanıcıların yüzde 90'ının gezegenini önemseyen biriyle birlikte olmak istediğini söylemesi ve bu konuda endişe duyduğunu belirtenlerin diğerlerinden yüzde 37 daha fazla beğeni alması. Plastik kullanımı, karbon ayak izi, gezenimizi önemsemek derken cevapların sevindirici olduğunu belirtmek lazım.

AŞK VE DUYARLILIK

Çevre duyarlılığı, en temel ihtiyaçlarımızdan flört, aşk ve cinsellik ile eşleşiyorsa buna iyi haber diyebiliriz. Çünkü duyarlılıklarımızı sözlerle ifade etmek bir başlangıç oluşturuyor oluşturmasına, ama eyleme dönüşmeyen bir duyarlılık da sadece sosyal medyada stres atmak için ona buna sallayanlara-saranlara- benziyor. Aşk nasıl bedensel temasla daha da büyüyorsa, duyarlıklılarımız da bedenle dile geldiğinde, umutlarımız dünyada kendine yapılar inşa etmeye başlar. Baharla beraber filizlenen tohumlar gibi umutlarımızın da sevgiyle büyüdüğü güzel pazarlar dilerim.