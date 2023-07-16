Nereye kadar dayanabiliriz?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:00

Geçen hafta küresel ölçekte üst üste sıcaklık rekorları kırıldı. Öte yandan bu yaz, gelecekte yaşayacağınız yazlara göre en serin yaz da olabilir. Evet yanlış okumadınız dünya her geçen gün biraz daha ısınırken şu anki sıcaklık aralıklarını bile arayacağımız yazlar bizi bekliyor.

İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ

ABD'nin bilim ajansı NOAA, beklenen El Nino sıcak hava modelinin haziran ayında başladığını duyurmuştu. Bugünlerde kulaklarımıza sıkça çalınan El Nino ortalama olarak her 2-7 yılda bir oluşan, Ekvator’a yakın orta ve doğu Pasifik Okyanusu’nda ortalamadan daha sıcak deniz yüzeyi sıcaklıkları ile işaretlenen doğal bir iklim olgusudur ve aşırı sıcaklığa, aşırı yağışa neden olan sıra dışı hava olaylarını yaratır.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre El Nino yaklaşık olarak 9-17 ay arası sürebiliyor. Doğal bir iklim olgusundan bu kez daha da korkmamızın nedeni elbette iklim krizi. İklim krizi El Nino’nun şiddetini arttırıyor, El Nino ise ısınan gezegenimizin daha da ısınmasına neden olarak iklim krizinin etkisini artırıyor.

Bu hava olayının etkisiyle gezegenimiz için kritik eşik olan 1.5 derecenin dört yıl içinde aşılabilme riski bulunuyor. Üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim krizinin kontrolden çıktığını vurguladı.

KORKUTAN ARAŞTIRMA

Peki küresel ısınma ile beraber yükselen sıcaklıklar karşısında insan bedeni nereye kadar dayanabilir? Birleşik Krallık’taki Roehampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan bedeni için kritik eşiğin 40-50 santigrat derece arasında olduğunu ortaya çıkardılar. Araştırmalara göre sıcaklık yükseldikçe insan bedeni olağan işlevlerini yerine getirmek için daha fazla çalışmak durumunda kalıyor.

Bu durumda da 40 santigrat derecede insan bedenindeki metabolik hız normale göre yüzde 35 ve 50 santigrat derecede ise yüzde 48 artıyor. Bu arada araştırmaya göre kadın ve erkek bedeninin ısıya verdiği tepkiler arasında net bir fark var.

Kadınlarda kalp atış hızı erkeklerden daha fazla artıyor, bu da kadınların bedeninin aşırı ısının olumsuz etkilerinden kurtulmada daha fazla zorlandığını gösteriyor. Ancak araştırmacılar kadın ve erkek bedeninin ısıya verdiği tepkiye yönelik tespitlerin tam bir kesinlik içermediğini, bu konuda daha fazla araştırmaya gereksinim duyduklarını dile getiriyor.

2021 yılında yapılan başka bir *araştırmada ise tüm ülkelerde, sıcak mevsimde sıcağa bağlı ölümlerin yüzde 37'sinin antropojenik iklim değişikliğine atfedilebileceği ve artan ölüm oranının her kıtada belirgin olduğunu bulundu. Araştırmada 1991-2018 döneminde insan kaynaklı ısınmadan kaynaklanan ek ısıya maruz kalmayla ilişkili ölüm yüklerini tahmin etmek için 43 ülkedeki 732 bölgeden ampirik veriler kullanıldı.

YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER