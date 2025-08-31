Nice’in kalbinde saklı bir lezzet: La Merenda

Akdeniz’in parlayan kıyılarında yer alan Nice turkuaz denizi, palmiyelerle çevrili sahili ve pastel renkli evleriyle Fransız Rivierası’nın incisi. Promenade des Anglais boyunca yürürken bir yanda dalgaların sesi diğer yanda kafelerden yükselen kahkahalar size eşlik eder.

Çiçek pazarıyla ünlü Cours Saleya’da taze meyvelerin ve baharatların kokusu rüzgârla karışır. Kent, hem aristokrat geçmişi hem de bohem ruhuyla, ziyaretçilerini aynı anda nostaljiye ve canlı bir güncelliğe çağırır. İşte bu renkli atmosferin tam kalbinde, sokakların labirentinde saklı küçük bir mekân, Nice’in ruhunu tabaklara taşıyor: La Merenda.

1966 yılında kurulan mekân, 1996’dan bu yana ünlü şef Dominique Le Stanc tarafından işletiliyor. Restoranın ismi, Niççe lehçesinde “atıştırmalık” anlamına gelen merenda sözcüğünden geliyor. Giusti çifti yaklaşık 30 yıl boyunca bu mekânı işleterek Niçois mutfağını kente sevdirmiş ve müdavim bir müşteri kitlesi yaratmış.

1996’da La Merenda’yı devralan Dominique Le Stanc, Alsas doğumlu. Kariyerine 14 yaşında başlayan Le Stanc Husser, Haeberlin, Le Nôtre, Senderens ve Chapel gibi Fransız gastronomisinin önde gelen şefleriyle çalışmış. 1984’te Côte d’Azur’da açtığı ilk restoranıyla Monaco’daki tek Michelin yıldızlı şef olmuş. Daha sonra Èze’de ve Nice’teki Hôtel Negresco’da görev alarak Le Chantecler restoranında iki Michelin yıldızı kazanmış.

Ancak Le Stanc, büyük ve lüks restoranlardaki kariyerini bir kenara bırakıp La Merenda’yı devralmayı tercih etmiş. Bu kararı verirken amacı ise daha sade ve otantik bir yemek deneyimi sunmaktı. Restoranın önceki sahipleri Christiane ve Jean Giusti ile dostane ilişkiler kurarak onların emeklilik kararı sonrası mekânı devralmış. O günden bu yana Niçois mutfağının geleneksel tariflerini sadelik ve özgünlükle yaşatıyor.

ESKİ USÜL RESTORAN

La Merenda’da telefon bulunmuyor, rezervasyonlar doğrudan mekânda veya sosyal medya üzerinden yapılıyor. Ödeme yalnızca nakit olarak kabul ediliyor. Bu özellikleriyle restoran, modern gastronomi anlayışından ayrılarak bambaşka bir deneyim sunuyor.

Bugün La Merenda’nın başarısı, Dominique Le Stanc’ın mutfaktaki ustalığı ve eşi Danielle ile birlikte yarattıkları sıcak atmosfer sayesinde sürüyor. Restoran, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktası olmuş hatta Hollywood yıldızlarını bile ağırlamış. Bu başarının ardında mevsiminde, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan geleneksel tarifler yatıyor.

Mekân, sade ve nostaljik bir dekorasyona sahip, yaklaşık 20 kişilik küçük bir alanda hizmet veriyor. Mutfakta geleneksel Niçois yemekleri ağırlıkta. Mönüde, soğan ve hamsi tartı olarak tarif edebileceğimiz pissaladière, yöreye özgü işkembe tripe à la niçoise, kurutulmuş balık yemeği, pazı böreği ve limon tartı gibi lezzetler var.

Dikkat etmeniz gerekenlere gelirsek, restoranda küçük taburelerde, yakın mesafeli bir oturma düzeni bulunuyor ve pazartesi günleri kapalı.

La Merenda, Niçois mutfağını otantik bir atmosferde deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir adres. Nice’e yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı öneririrm.