Öksürük şurubuyla resim
Çocuklar ve sanat! Anne - babalar tarafından ihtiyaçlar listesinde ilk sıralara koyulmayan bir eşleşme. Oysa sanat sadece belli gelir grubundaki çocukların atölyeler veya sanat gezileriyle ulaşabildiği bir eylem değil. Evdeki malzemeleri bir araya getirerek de çocuklarınızı sanatla buluşturabilirsiniz.
Çocuklarınızın sanata yaklaşımı nasıl? Ya sizin? Sizce kulağa bu konu fazla mı fantastik geldi? Özellikle tam şu dönem, neredeyse akla gelecek en son konu değil mi? Çünkü kriz var, çünkü karın tokluğu Maslow hiyerarşisinde ilk sırada, çünkü sanat zenginler içindir, çünkü sanat herkes için fazla lükstür, ve böyle gidiyor...
Sanat dünya en zor zamanını yaşarken bir
çocuğun mutlu olması için en kolay yoldur. Önemli olan bunun
farkında olan bir ebeveyne sahip olmak. Bir kursa gitmeden, bir özel
eğitimden yararlanmaya ihtiyaç duymadan da üretebilir çocuk.
Evdeki kap kacaklarla müzik yapabilir mesela. Öksürük şurubuyla
resim. Patateslerle heykel. Yastıklarla oyunlar yaratılabilir.
Kardeşiyle konuşurken bir hikaye uydurup sonra onu oynayabilir
mesela. Sonra da bunu yapabilmiş olmanın hazzı ile dünyanın en
mutlu çocuğu olarak gözlerini yumar. Daha büyük bir mutluluk
yoktur o esnada onun için. Tek ihtiyacı olan bunu yapabileceği
“özgür” bir zaman ve alan sunmak. Hepsi bu. Peki bunları
yapabilmesinin ona faydası nedir?
FARKINDALIK VE EMPATİ
Sanat, çocuğun farkındalıgˆını
gu¨c¸lendirir. Empati kurmayı öğrenir. Kendisine farklı bakış
açıları yaratabilir. Analitik düşünmeyi deneyimler. Problemler
oluşturup-çözebilen bir birey olur. Çok yönlü düşünebilir.
Kendini daha iyi ve özgürce ifade edebilen biri olur. Merak eden,
soru sorabilen, özgu¨venli biri olur. Cesurca yaratabilen, hayal
gu¨cu¨ geniş, entelektüel bir kişi olmasını sağlar. Bu da
yeni kişiler, kültürler ve dışarısı ile bağ kurmasını
sağlayan sosyal bir yapıya sahip olmasını temellendirir.
EVDE DENEYİN
Şimdi size bir adet ev eğlencesi: Bu akşam çocuklarınız ile mutfakta seçtiğiniz üçer kap ile birlikte müzik yapın ve kağıtlarınıza, yaptığınız müzikten çıkan sesi çizin. Bol renkli sesler!
Kübra Müjde
Instagram: @kubramujde
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