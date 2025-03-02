Oscar gecesinin galipleri kimler olacak?
Her geçen yıl biraz daha politik rüzgârların belirleyici olduğu Oscar ödüllerine bu kez “Emilia Pérez” vakası damga vuracak gibi görünüyor.
Bu yıl 97. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor. Geçen yılın çok nadiren bir arada görülebilecek muhteşem filmlerinin gölgesinde kalacağı düşünülen törende, 13 dalda başı çeken “Emilia Pérez”, 10 dalda yarışan “The Brutalist” ve “Wicked” ile sekizer dalda adaylıkları bulunan “Conclave” ve “A Complete Unknown” gibi filmler, en iyi film kategorisinde şanslarını deneyecekler. Ancak her zaman olduğu gibi bol adaylığın bol ödülü garantilemediği ve Oscar matematiğinin -özellikle bu yıl “Emilia Pérez vakasıyla” yeniden hatırladığımız üzere- iptal kültürüyle (cancel culture) her yıl daha fazla şekillenmeye başladığı göz önünde bulundurulduğunda gecenin düş kırıklıklarının çok iddialı yapımlar arasından mutluluk gözyaşlarının ise nispeten daha az kategoride şansı olan filmlerden geleceğini söyleyebiliriz.
İşte bu gece, sönük olacağı düşünülen bir töreni hareketlendirmenin tek yolu gibi görünen Amerikalı komedyen Conan O’Brien’ın sunumuyla Disney+’da yayımlanacak Oscarlar için tahminlerim...
En iyi film
Alacak: Anora
Almalı: The Brutalist
10 filmin yarıştığı kategori yine bu yılın az sürprizli dallarından görünüyor çünkü Oscar’ın habercisi PGA, WAG, DGA, Independent Spirits, Critics Choise gibi önemli tüm ödülleri kucaklayan Sean Baker’ın filmi “Anora” bu yılın ödüle uzanan filmi olacak. Listeye giren filmler arasından “The Brutalist”in favorim olduğunu ama yalnızca Altın Küre’yi alabildiği için en iyi film dalında şansı olmadığını söyleyebilirim. “The Brutalist”ten sonra gelen kişisel favorilerim arasında “Nickel Boys” ve “I’m Still Here” gibi filmler var. Hatta her ne kadar beğenmesem de korku türünün öne çıkarılması açısından “The Substance”ın aday gösterilmesine sevindiğimi de belirtmeliyim. SAG’ı alan “Conclave”in ve Box Office sonuçları nedeniyle listeye girdiğine inandığım “Wicked”in veya Karla Sofía Gascón’un sosyal medya paylaşımlarından sonra ödüllerden adeta men edilen “Emilia Pérez”in başka dallarda ödüllendirileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak, bu yılın en iyi filmi Anora olacak ancak “The Brutalist” kazanırsa çok sevineceğimi de söyleyeyim.
En iyi yönetmen
Alacak: Sean Baker/Anora
Almalı: Brady Corbet/The Brutalist
Her yıl olduğu gibi Oscarların en tartışmalı dalı yönetmen kategorisinde. Kişisel olarak “A Complete Unknown”un yönetmeni James Mangold yerine “Nickel Boys”un yönetmeni RaMell Ross’un aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dahası, “Dune: Part Two”nun yönetmeni Denis Villeneuve’ün de bu kategorideki yokluğu dikkat çekiyor. Ancak kazanan da Sean Baker olacak gibi görünüyor.
En iyi kadın oyuncu
Alacak: Demi Moore/The Substance
Almalı: Demi Moore/The Substance
Eğer Karla Sofía Gascón, sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı birbirine katıp ödül şansını tümüyle kaybetmeseydi bu yılın garanti kategorilerinden biri kadın oyuncu dalında olacaktı. Ancak Gascón vakasından sonra ödüllerde başa baş giden Demi Moore ve Mickey Madison’dan Moore’un ödüllendirileceğine kesin gözüyle bakabiliriz.
En iyi erkek oyuncu
Alacak: Adrien Brody/The Brutalist
Almalı: Adrien Brody/ The Brutalist
“The Brutalist”in ödüllendirileceği en önemli dallardan birinin burası olacağını düşünüyorum çünkü BAFTA’dan, Critics Choise’a, Altın Küre’ye değin pek çok ödülü toplayan Brody bu dalın favorisi.
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Alacak: Zoe Saldaña/Emilia Pérez
Almalı: Isabella Rossellini/Conclave - Felicity Jones/The Brutalist
Zoe Saldaña bu ödülü kesinlikle hak ediyor ancak film olma haliyle “Emilia Pérez”e çok ısınamadığım için Isabella Rossellini ya da Felicity Jones’tan birinin almasına daha çok sevineceğimi söyleyebilirim.
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Alacak: Kieran Culkin/A Real Pain
Almalı: Jeremy Strong/The Apprentice
“Succession” dizisinin iki ünlü oyuncusu bu dalda birbirlerine rakip oldular ancak göstergeler Kieran Culkin’in ödülü kazanacağı yönünde. Ben Culkin’in performansının “Succession”daki rolünün etkisinden kurtulamadığını düşünenlerdenim, bu yüzdene Jeremy Strong’un güçlü performansının ödülü hak ettiğini düşünüyorum.
En İyi yabancı dilde film
Alacak: Emilia Pérez - Fransa
Almalı: The Girl With the Needle - Danimarka
Geçen yılın akıl almaz listesinden sonra bu yıl yabancı dilde film dalı pek parlak değil. “Emilia Pérez”in, bu dalda ödülüne kesin gözüyle bakabiliriz ancak kişisel favorim yılın en iyi filmleri arasında kabul ettiğim “The Girl With The Needle”.
En iyi özgün senaryo
Alacak: Anora
Almalı: The Brutalist
Senaryo dalları her zaman son ana kadar sürprizli oluyor ve genelde son haftanın rüzgarları belirliyor. Bu dalın kazananı PGA, WGA ve DGA’yı kucaklayan “Anora” olacak.
En iyi uyarlama senaryo
Alacak: Conclave
Almalı: Nickel Boys
Uyarlama senaryo dalı bu yıl epey çekişmeli. Tahminim “Conclave”in ödüllendirileceği yönünde ancak “Nickel Boys” alırsa daha çok sevinirim.
En iyi animasyon
Alacak: The Wild Robot
Almalı: The Wild Robot
Animasyon dalında yarışın iki favorisi var. “The Wild Robot” ve “Flow”. Her ikisi de çok sevdiğim filmler ancak ödülü kazanan son rüzgarları arkasına alan “The Wild Robot” olacak.
En iyi belgesel: No Other Land
En iyi kurgu : Anora
En iyi görüntü yönetimi: The Brutalist
En iyi yapım tasarım: Wicked
En iyi görsel Efekt: Dune: Part Two
En iyi ses: Dune: Part Two
En iyi kostüm: Wicked
En iyi saç ve makyaj: The Substance
En iyi özgün şarkı: El Mal - Emilia Pérez
En iyi özgün film müziği: The Brutalist
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