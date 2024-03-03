Oyun evreninde sürdürülebilir yaklaşım

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:12

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:12

Kuşkusuz video oyunları görsel işitsel kültürün güçlü bir parçası. Birkaç ay önce fragmanı sızdırılan GTA 6’nın dünyanın karmaşık gündemine karşın nasıl ses getirdiği düşünülünce farkındalık yaratılması gereken bir konu olan iklim değişikliğinde video oyunları nasıl bir destekleyici olabilir sorusu akla geliyor.

Sorunun yanıtına geçmeden önce küresel oyun pazarının hem ekonomik hem sosyal etkilerine bakalım. DFC’nin verilerine göre geçen yıl küresel ölçekte 3.7 milyar insan video oyunu oynadı. Yani dünya nüfusunun neredeyse yarısı. 2022’de 85.9 milyar dolar olan küresel çevrimiçi oyun pazarının büyüklüğünün ise 2032’de 231.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çevrimiçi oyun endüstrisindeki yükselen grafiğin nedenleri arasında akıllı telefonların yaygınlaşması, yüksek bant genişliğine sahip ağ erişiminin ortaya çıkışı ve 3D oyunlara olan talep gösterilebilir. “Çevrimiçi Oyun Pazar Araştırması”na göre çevrimiçi oyun endüstrisi, kripto para biriminin küresel tanınırlığı arttıkça en son teknolojileri de ana ürünlerine katıyor. Kripto oyunlarının bilinirliği artıyor çünkü oyuncular dünya çapında devredilebilen ve ticareti yapılabilen sanal varlıkları toplayıp takas edebiliyor. Bu, oyun sektörünün gelir elde etmesi için güvenli bir yöntem oldu bile. “Dünya Çapında Varlık Borsası”in araştırmasına göre çevrimiçi oyuncuların yüzde 75'inden fazlası sanal varlıklarını birçok platformda kullanılabilecek bir parayla değiştirmek istiyor. Kolay erişilebilirlik, sosyallik ve mobilite sunan çevrimiçi oyun endüstrisinde tüm bu pozitifliğin yanında bağımlılık geliştirme gibi kaygı veren psikolojik sorunlar da var.

OYUNLARIN KARBON AYAK İZİ

Peki oyun endüstrisinin iklim değişikliğindeki payı nedir? Dijital oyun araştırmacısı ve AfterClimate'in kurucusu Dr. Benjamin Abraham’ın öncülüğünde hazırlanan rapor, oyun endüstrisinin küresel film endüstrisiyle hemen hemen aynı miktarda emisyon yaydığını savunuyor. Bu miktar 2022'de 81 milyon ton sera gazı emisyonu ölçüsündeydi. Sayılar, oyun endüstrisinin Bolivya (2021'de 23 milyon ton), Finlandiya (2021'de 37 milyon ton) ve Yunanistan (2021'de 57 milyon ton) gibi bazı ülkelerde daha yüksek karbon ayak izine sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Unutmadan, bu veriler konsol ve bilgisayar donanımları, oyuncuların oyunu indirmesi gibi kapsam 3 emisyonlarını hesaba katmıyor.

“Yüksek emisyonları ile oyun endüstrisi gezegeni yok etmeye destek mi veriyor” sorusu aklınızda canlanıyorsa biraz da olsa rahat nefes alabiliriz. BM Çevre Ajansı GRID-Arendal ve Playmob'un desteğiyle yürütülen “Gezegen İçin Oynama İttifakı”, 2019'da BM İklim Eylemi Zirvesi sırasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde başlatıldı. Oyun stüdyoları ve ticaret birlikleri, ittifaka katılarak karbon emisyonlarının azaltılması, oyunlara yeşil etkinliklerin entegre edilmesi ve küresel çevre gündeminin desteklenmesi gibi spesifik ve ölçülebilir taahhütlerde bulundu. Aynı zamanda aralarında Microsoft, Apple ve Google gibi teknoloji devleri ile Ubisoft, Tencent ve Riot Games gibi markaların olduğu kurumlar, 2030 için “net sıfır” hedef belirlerken oyun endüstrisinde bulunan 33 şirketten 19'u da ilerleyen yıllar için aynı hedefi ortaya koydu. Şirketler, hem üretim hem de ürünü kullanıcıya ulaştırma sürecinde oyuncularda çevresel farkındalık geliştirecek oyunlar da tasarlamaya devam ediyor. Sizler için gezegen hakkında farkındalık içeren oyunlardan bir seçki yaptım.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OYUNLARI

Carbon Island: Tencent'in simülasyon ve eğitim oyunu oyuncuların sürdürülebilir ekonomik büyümeyi amaçlayan gelişen bir ada inşa etmeleri için tasarlandı. Bugün karşı karşıya olduğumuz çevre sorunlarını gündeme getirmesi ve ada büyüdükçe gerçek yaşamdaki gibi çözümlerin de karmaşıklaşmasıyla ile “parmak sallamadan” farkındalık geliştirilmesini sağlıyor.

The Sims 4 Eko Yaşam Tarzı: Electronic Arts tarafından yayımlanan “The Sims” serinin sıra dışı bir sürümü olarak tasarlanan oyunda oyuncular eko ayak izlerini değiştirebilecek adımlar atarak sims evreninde yaşamayı sürdürüyor. Ekolojik ayak izinin artmasına bağlı olarak sims’lerin ruh durumu değişimlerinden mahalle toplulukları kurmaya, ileri dönüşüm mobilyalardan atık yönetimine kadar birçok konuda farkındalık geliştiren eğlenceli ve öğretici bir oyun.

Minecraft Sürdürülebilirlik Kenti: Microsoft'un efsanevi serisinin bu oyunu sürdürülebilir bir evin bileşenleri, atık ürünlerin yönetimi, temiz elektrik üretimi, sorumlu ormancılık ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli konuları incelerken özgürce dolaşabilecekleri bir yer sunuyor. Oyundaki sürdürülebilir kent dersleri ise gıdadan yenilenebilir enerjiye kadar birçok başlığı oyuncularla buluşturuyor.