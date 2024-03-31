Özgürlüğün keşif yolculuğu: Akademisyen ve yazar Özbay motosikletiyle 'dünyanın çatısı'na çıktı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:00

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay, 300 kiloluk motosikletini tek başına kıtalararası sürüyor. Kadınlara esin olan Özbay’ın, Sahra çöllerinden Moğolistan bozkırlarına, Adriyatik kıyılarından Nepal’e uzanan öyküsünü konuştuk.

- Gezi serüveniniz nasıl başladı? Bu zamanlarda neler yaptınız?

Çocukken seyahat temalı kitaplar okumaya bayılırdım. İlkokuldayken bisikletimle başka mahalleleri keşfederdim. Üniversite yıllarımda yurtdışına seyahat etmeye başladım. Spor bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladım. Genç yaşlarda yurtdışındaki farklı programlarda çalıştım. Daha sonra yapmaktan keyif aldığım iki şeyi birleştirdim; motosiklet sürmek ve seyahat.

ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE

- Dünya turuna çıkma fikri nasıl oluştu?

Bir cezaevinde satranç antrenörlüğü yaptığım dönemde mahkûmlarla aramızda geçen diyaloglar yaşamımı değiştirdi. Özgürlüğü deneyimleme isteği bir esaretin tam ortasında şekillendi. Onlarla olan diyaloglarım, hayallerimi ertelememem konusunda beni harekete geçirdi.

- İlk seyahatine çıkan Asil’e ne önerirdiniz?

Kitap yazmaya daha erken yıllarda başlamasını önerirdim. Çünkü iyi yazabilmek, yetenek ve bir hikâyeye sahip olmanın dışında yazı tecrübesi de gerektiriyor. Okurları ile daha erken yaşlarda bağ kurmasını önerirdim. Günlük tutmak farklı bir yazı yolculuğu. Deneyimlerimin ve duygularımın başkaları ile buluşmasıyla onlarda iz bırakabilmesinin muhteşem bir duygu olduğunu söylerdim.

- Kaç ülke gezdiniz? Sevdiğiniz ve sevmediğiniz bir yer oldu mu?

İstanbul’dan yola çıkıp Balkan rotası yaptım. Avusturya’ya gittim. Sonra Fas. Rusya-Gürcistan üzerinden Moğalistan’a sürdüm. İran üzerinden Pakistan, Hindistan, Nepal, Himaliyalar’a gittim. Hatta “dünyanın çatısı” diye bilinen Khardung La zirvesine çıktım. Bir sene de Afrika’yı dolaştım. Artık dünya evim gibi. 20 yılda 51 ülke oldu. Moğolistan beni çok etkiledi. Sevmediğim yer oldu diyemem fakat zorlandığım ülkeler oldu.

- Başka ülkelerde kadın olmanın zorlukları neler?

Maalesef bazı ülkelerde güvenlik endişem daha yüksekti. Kültürel normlar ve beklentilere uyum sağlama zorunluluğu her ne kadar beni rotam konusunda engellemese de bazı bölgelerde daha tedirgindim.

- Kadınlara ne gibi bir tavsiye vermek istersiniz?

Bir kadın olarak yalnız seyahat etmek sanıldığı kadar tehlikeli değil. Elbette dikkat etmemiz gerekenler var. Bazı ülkelerin kültürel değerleri ve giyim kodlarına uyum göstermek önemli. Henüz herhangi bir olumsuz öyküm olmadı ama yine de yanımda minik bir biber spreyi taşıyorum. Gece sürüşlerimde cebimde olduğunu bilmek içimi rahatlatıyor.



KIZ BABASININ ÖZGÜR KADIN VİZYONU



- Unutamadığınız bir deneyiminizi paylaşır mısınız?

Fas’ta bir benzin istasyonundayken bir baba ve çocuklarının uzaktan beni izlediğini gördüm. 10 yaşında görünen kız ve erkek çocuğu babalarının elinden tutmuş, nefes nefese yanıma koştular. Kaskımı çıkardığımda babanın gözlerinde gördüğüm heyecan ya da mutluluk değildi. Gözlerinde hüzün vardı ve bana bir umutla bakıyordu. “Eğer rahatsız etmezsek kızımı, özgür ve cesur bir kadınla tanıştırabilir miyim?” diye sordu. O an fark ettim ki bu gibi coğrafyalarda sadece yansıttığım profille bile birilerine dokunabiliyordum. Kızı için kaygılanan bu babanın bakışlarındaki o umut “Çocuklarımın kaderini değiştirmek istiyorum” der gibiydi.

‘AFRİKA’DAKİ ÖYKÜLERİMİ YAZIYORUM’

- Yeni projeleriniz var mı?

Afrika kıtasında “Afrika Notları” adı altında belgesel formatında seriler çektim. Bu kıtada 13 ülkeyi gezdim, altı ay içerisinde 35-40 ülkeyi daha tamamlayacağım. Hayalim bu rotayı tamamlayıp Afrika kıtasına ilişkin öykülerimin yer aldığı kitabımı hazırlamak.