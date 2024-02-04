Paraşütlü tohumlar!
Son günlerin aranan bitkisi, şifa kaynağı karahindibanın bilmediğiniz bir özelliği daha var.
Kim demiş bitkiler hareket edemez diye!
Karşınızda uçuş rekoru kıran karahindiba tohumları…
Özellikle şifalı
olmasıyla bilinen karahindiba çiçeğini tanımayan yok. Ayrıca eminim hepiniz bir
karahindiba bitkisinin pamuğa benzeyen meyvelerine üflemiş ve havada uçuşan
polen benzeri yapılara hayranlıkla bakmışsınızdır.
Baharın habercisi
olan bu güzel bitkiler hemen her yerde karşınıza çıkabilir. Gelelim onların
alışılagelmedik yolculuk öykülerine.
İKİ FOTOĞRAF
İlk fotoğrafta
bitkinin sarı çiçeğini ve bitkiye çöpçatanlık yapan bir arı görüyorsunuz. İkinci fotoğrafta ise başarılı bir şekilde
tozlaşan bitkinin paraşüt şeklindeki meyvelerini... Bu meyveler ufak tohumlar
içeriyor ve papus denilen paraşüte benzer bir yapı sayesinde köşe bucak
yayılıyorlar.
Yakın zamanda
Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma bu paraşüt benzeri yapının
işlevine ışık tutuyor. Araştırmaya göre tohumların bu kadar iyi uçmasının
nedeni onlara paraşüt formunu veren yaklaşık 100 adet filament arasındaki
mesafe! Tohum havada uçuşurken filamentler arasından geçen hava, bitkinin üst
kısmında halka şeklinde bir hava kabarcığı oluşturuyor. Vorteks halkası olarak
adlandırılan bu düşük basınçlı hava akımı tohumun aerodinamiğini artırıyor ve
havada çok daha uzun süre asılı kalmasına olanak veriyor.
Bilim insanları bu
paraşüt benzeri yapının ileride drone dizaynlarına esin vereceğini düşünüyorlar
çünkü bu yapı sayesinde uçuş neredeyse enerji harcamadan mümkün.
KAYNAKÇA