Paraşütlü tohumlar!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 12:00

Kim demiş bitkiler hareket edemez diye! Karşınızda uçuş rekoru kıran karahindiba tohumları…

Özellikle şifalı olmasıyla bilinen karahindiba çiçeğini tanımayan yok. Ayrıca eminim hepiniz bir karahindiba bitkisinin pamuğa benzeyen meyvelerine üflemiş ve havada uçuşan polen benzeri yapılara hayranlıkla bakmışsınızdır.

Baharın habercisi olan bu güzel bitkiler hemen her yerde karşınıza çıkabilir. Gelelim onların alışılagelmedik yolculuk öykülerine.

İKİ FOTOĞRAF

İlk fotoğrafta bitkinin sarı çiçeğini ve bitkiye çöpçatanlık yapan bir arı görüyorsunuz. İkinci fotoğrafta ise başarılı bir şekilde tozlaşan bitkinin paraşüt şeklindeki meyvelerini... Bu meyveler ufak tohumlar içeriyor ve papus denilen paraşüte benzer bir yapı sayesinde köşe bucak yayılıyorlar.

Yakın zamanda Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma bu paraşüt benzeri yapının işlevine ışık tutuyor. Araştırmaya göre tohumların bu kadar iyi uçmasının nedeni onlara paraşüt formunu veren yaklaşık 100 adet filament arasındaki mesafe! Tohum havada uçuşurken filamentler arasından geçen hava, bitkinin üst kısmında halka şeklinde bir hava kabarcığı oluşturuyor. Vorteks halkası olarak adlandırılan bu düşük basınçlı hava akımı tohumun aerodinamiğini artırıyor ve havada çok daha uzun süre asılı kalmasına olanak veriyor.

Bilim insanları bu paraşüt benzeri yapının ileride drone dizaynlarına esin vereceğini düşünüyorlar çünkü bu yapı sayesinde uçuş neredeyse enerji harcamadan mümkün.

KAYNAKÇA

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0604-2