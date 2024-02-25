Paris’ten kokular

Victor Hugo’nun yeni parfüm seçkisi 19. yüzyıl Paris’nin izlerini taşıyan kokuları bir araya getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:19
Paris’ten kokular
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Aşk Tanrısı Kupidon’dan esin alan parfüm, aşk, arzu ve büyülü hikâyelerin birleşimini kokularına yansıtmayı amaçlıyor. Cosette, Madame Thenardier, Fantine, Jean Valjean ve Javert ürünlerinden oluşan Victor Hugo yeni parfüm seçkisine Gratis, Rossmann ve EVE mağazalarından ulaşabilirsiniz.


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