Paris’ten kokular
Victor Hugo’nun yeni parfüm seçkisi 19. yüzyıl Paris’nin izlerini taşıyan kokuları bir araya getiriyor.
Aşk Tanrısı Kupidon’dan esin alan parfüm, aşk, arzu ve büyülü hikâyelerin birleşimini kokularına yansıtmayı amaçlıyor. Cosette, Madame Thenardier, Fantine, Jean Valjean ve Javert ürünlerinden oluşan Victor Hugo yeni parfüm seçkisine Gratis, Rossmann ve EVE mağazalarından ulaşabilirsiniz.
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