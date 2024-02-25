Paris’ten kokular

Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:19

Güncelleme: 25.02.2024 - 12:19

Aşk Tanrısı Kupidon’dan esin alan parfüm, aşk, arzu ve büyülü hikâyelerin birleşimini kokularına yansıtmayı amaçlıyor. Cosette, Madame Thenardier, Fantine, Jean Valjean ve Javert ürünlerinden oluşan Victor Hugo yeni parfüm seçkisine Gratis, Rossmann ve EVE mağazalarından ulaşabilirsiniz.