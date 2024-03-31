Sahurda lifli gıdalar ve zeytinyağı
Ramazan zamanı sahur, açlıkla baş etmenizi kolaylaştırmak için oldukça önemli. Sağlıklı bir sahur, bedeninizin gereksinim duyduğu besin öğelerini almanızı sağlar ve gün boyu enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur. Peki bu önemli öğünü nasıl en doğru ve lezzetli hale getirebiliriz, birlikte göz atalım…
Ramazan boyunca sahur yapmak oruç için önemli ve atlanmaması gereken bir ritüel. Sahur, gün boyunca bedene lazım olan enerjiyi ve besin öğelerini almanın yanı sıra, açlık süresini daha rahat geçirmenin de anahtarı. Sağlıklı bir sahur, tüm gün enerjinizi korumanıza yardımcı olur.
Bu
yazıda, sağlıklı bir sahur için önemli beslenme önerilerine göz atacağız.
Protein, lif, su, sebzeler, meyveler ve zeytinyağı gibi besinlerin doğru
kombinasyonu ile hazırlanan bir sahur mönüsü için yazıya buyurun. Afiyetle…
1. Protein ağırlıklı yiyecekler: Sahurda protein
ağırlıklı yiyecekler tüketmek tokluk hissinizi artırır. Yumurta, süt ürünleri,
yoğurt, peynir, tavuk, balık veya baklagiller gibi protein kaynaklarına
yönelebilirsiniz.
2. Lifli yiyecekler: Lifli yiyecekler sindirimi
yavaşlatır, tokluk hissi sağlar ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına
yardımcı olur. Bu nedenle, kepekli tahıllar, yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği
veya sebzeler gibi lifli yiyecekleri sahurda tercih edebilirsiniz.
3. Su tüketimi: Sahurda yeterli miktarda su içmek
gün boyunca hidrasyonu sağlamak için yaşamsal önem taşır. Su sindirimi
kolaylaştırır, beden sıcaklığını düzenler ve metabolizmanın doğru çalışmasını
sağlar. Sahurda en az 2-3 bardak su içmeyi hedefleyin. Bununla birlikte
iftardan sonra gece boyunca bedende su kaybı yaşandığı için su tüketimine dikkat
edin.
4. Sebze ve meyveleri eksik etmeyin: Sahurda sebze
ve meyveler, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin bir kaynak
oluşturur. Özellikle lif içeriği yüksek olan havuç, pancar, enginar gibi
sebzeleri ve su içeriği yüksek olan armut, muz, elma gibi meyveleri tercih
ederek sağlıklı bir sahur mönüsü oluşturabilirsiniz.
5. Kafeinli ve şekerli yiyeceklerden kaçının:
Sahurda aşırı kafeinli veya şekerli yiyecekler tüketmek, enerjinizi dengede
tutmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle kahve, çay veya gazlı içecekler gibi
kafeinli içecekleri sınırlayın ve aşırı şekerli yiyeceklerden uzak durun.
6. Zeytinyağına sofralarınızda yer açın: Sahurda
yemeklerinizi hazırlarken zeytinyağı kullanmak, sağlıklı yağ alımınızı
artırmanıza yardımcı olur. Zeytinyağı, kalp sağlığını destekleyen tekli
doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve antiinflamatuar özelliklere
sahiptir. Salatalarda, omletlerde veya sebzeleri hafifçe sotelemek için
zeytinyağını tercih ederek sağlıklı bir sahur menüsü oluşturabilirsiniz. Ancak,
yağın fazla tüketilmesinden kaçınmak için porsiyon kontrolüne dikkat etmek
önemli.
7. Sindirime yardımcı baharatlar: Sahurda
yemeklerinizi tatlandırmak için sindirime yardımcı olabilecek baharatları
tercih edin. Zencefil, nane, tarçın gibi baharatlar sindirimi hızlandırır ve
metabolizmayı destekler. Ayrıca yemeklerinize lezzet katarak daha doyurucu bir
sahur yaşamanıza yardımcı olur.
8. Pişirme yöntemleri: Yiyecekleri sağlıklı bir
şekilde pişirmek, sahur mönünüzün besin değerini korur. Kızartma yerine ızgara,
buğulama veya fırınlama gibi daha hafif pişirme yöntemlerini tercih ederek yağ
alımınızı azaltabilirsiniz. Yiyecekleri çok fazla pişirmemeye özen gösterin,
çünkü aşırı pişirme besin değerlerini azaltabilir.
9. Sindirim ve uyku düzeni: Sahur sonrası uyku düzeninizi korumak için gereken önlemleri alın. Aşırı yağlı, baharatlı veya ağır yiyeceklerden kaçının çünkü bu tür yiyecekler sindirimi zorlaştırabilir ve uykunuzu bölüp kalitesini düşürebilir. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler seçerek daha rahat bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.
AKLINIZDA OLSUN!
- Gece yediğiniz hamur işleri sizi gün içinde tok
tutmaz ve oruç tutarken daha fazla susuzluk hissi verir.
- Orucunuzu su ve çorbayla açıp ana yemeğe yavaş
geçerseniz daha az mide sorunu yaşarsınız.
- Sahura
kalkmak metabolizmayı güçlendirerek gün içinde daha az acıkmanızı sağlar.
- Sahurda ağır yemekler yerine sizi tok tutacak
besinlerden oluşan bir kahvaltı menüsü tercih edebilirsiniz.
- Sahurda yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin.
HEM İFTARDA HEM SAHURDA: ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI
KEREVİZ
Yeme-içme uzmanı ve tarif geliştirici Ebru
Erberdi’den hem iftar hem de sahur için zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi
MALZEMELER
- 3 orta boy kereviz
- 1 orta boy ayva
- 1 orta boy havuç
- 1 orta boy soğan
- 1 portakal
- 1/2 limon suyu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1/2 çay
bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı su
-Tuz
YAPILIŞI
- Kereviz ve ayvayı soyarak parmak şeklinde
doğrayın, kararmaması için limonlu suyun içine koyun.
- Tencerede zeytinyağı ve soğanı kavurun.
- Soğan kavrulurken havuçları da ekleyin ve
kavurmayı sürdürün.
- Limonlu suda beklettiğiniz kereviz ve ayvayı
da tencereye ekleyin.
- Bir bardak portakal suyunu limon, tuz ve şeker
ile karıştırıp ayvaların üzerine gezdirerek dökün.
- Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin ve servis edin. Afiyet olsun!
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