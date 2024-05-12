Sanal dünyada lezzet turu
Gastronomi dünyası, son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle radikal bir dönüşüm geçirdi. Yemek kültürü artık sırf restoranların mönülerinde değil Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya ortamlarındaki görsel zengin içeriklerde de şekilleniyor. 60 saniye veya daha kısa sürede kültürel bir alışveriş sağlayan beş tarife yakından bakalım. Afiyetle…
Sosyal medyadaki içerik oluşturucular gıdanın paylaşılma, görüntülenme, satın alma ve tüketilme şeklini değiştirerek gıda endüstrisinde devrim yaratıyor. Her şeyi #butterboard etiketiyle yayılan tereyağı tahtası akımı başlatmış olabilir.
2022 sonbaharında, New Yorklu bir TikTok fenomeni ahşap bir tahtaya tereyağı sürdü; onu bal, fındık, ceviz, incir gibi gıda ürünleriyle süsledi ve üzerinde kızarmış ekmekle servis etti.
Bu video kısa sürede viral bir sansasyon haline geldi, sonrasında profesyonel şefler de bunu fark etti ve restoranların, catering firmalarının hatta otellerin akımı benimsemesi uzun sürmedi.
Bu yıla
gelindiğinde ise sosyal medya, yemek fikirlerine esin kaynağı olmaya devam
ediyor. İşte şu sıralar sosyal platformlarında öne çıkan beş yemek trendi…
CAMDAN MEYVE ŞEKERİ: TANGHULU
Tanghulu, her yemek meraklısını büyüleyen geleneksel bir Çin tatlısı olarak bilinirlik kazandı. Bu TikTok’ta yayılan yemek akımı, kaynayan şekere batırılmış meyvelerin daha sonra sertleşerek çıtır, cam benzeri bir kabuğa dönüştüğü enfes bir atıştırmalık.
Taze meyve
ikramlarına olan talebin artmasıyla TikTok, hem taze meyve hem de tatlı
isteğini karşılayan bu leziz seçeneği sunarak Tanghulunun tanınır olmasında
önemli rol oynadı. Bu akım sadece meyvelerle ilişkilendirilmiyor, aynı zamanda
#atıştırmalıkfikirleri trendi olarak da öne çıkıyor.
ATIŞTIRMALIĞA YENİ BİR BOYUT: MAKARNADAN CİPS
Kilerinizde duran, marketlerden aldığınız cipsleri
unutun çünkü karşınızda “Keşke daha önce keşfetseydim” diyeceğiniz bir tarif
var. “Peki nedir bu makarnadan cips?” dediğinizi duyar gibiyim. #pastachips
etiketiyle ortaya çıkan bu akım zeytinyağı, parmesan peyniri ve baharatlarla
karıştırılıp daha sonra çıtır çıtır olana kadar hava fritözü veya fırında
kızartılan, pişmiş makarnayla yapılan en yeni TikTok heyecanı! Eğlenceli bir
meze fikri için veya en sevdiğiniz sosa batırıp biraz film keyfi yapmak için
kesinlikle hızlı bir seçenek! Sadeliği, hazırlanma kolaylığı ve çok yönlülüğü
ile makarna cips uzun süre viral olacağa benziyor.
SALATA ALTERNATİFİ ARAYANLARA: YEŞİL TANRIÇA
SALATASI
Yeşil Tanrıça salatası özellikle pandemiden sonra tüketicilerin
sağlık konusundaki endişelerinin artmasıyla birlikte sosyal medyayı kasıp
kavurdu. Kısaca yeşil yapraklı sebzeler bu aralar herkesin Instagram tabağında
diyebiliriz. Yeşil renkler tazeliğin ve sağlığın sinyalidir. İster yapraklı
yeşilliklerle ister taze otlardan oluşan bir garnitürle olsun tabağınıza bir
yeşil tonu eklemek, Instagramdaki görsel palete hitap etmenin mükemmel bir
yoluna dönüştü. Bu salatanın mantığında ise yeşil sebzeleri ufak boyutlarda
doğramak ve limon, ıspanak, ceviz ile hazırlanan sosu yeşilliklerle
birleştirmek var.
TATLI KRİZLERİ İÇİN: ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA
Bu akıma rastlamadan Instagram'da gezinmeniz çok zor. Antep fıstıklı çikolata, herkesin tarife kendi yorumunu katmasıyla TikToku ele geçirdi ve yeni bir sosyal medya akımını ateşledi. Kabul etmeliyim ben de bu akımı görür görmez malzemeleri almak için markete koştum. Dubai kökenli bu çikolata üç temel malzeme ile hazırlanıyor: Çikolata, antep fıstığı ezmesi ve çıtır kadayıf.
Kavrulan kadayıfları fıstık ezmesi ile bir araya getirdikten
sonra, erittiğiniz iki kalıp çikolatanın arasına ekleyerek dondurucu ile
buluşturuyorsunuz; tüm yapmanız gereken bu kadar. Hazırlaması oldukça kolay
olan bu akımı denediğimde neden bu kadar popüler olduğunu anlamam uzun sürmedi.
Çikolatanın bu versiyonuna şans verin ve bana güvenin, tekrar tekrar
yapacaksınız.
HIZLI VE SAĞLIKLI: DOLMALIK BİBER SANDVİÇ
155 milyondan fazla izlenme sayısıyla yapımı en kolay sosyal medya yemek akımlarından biri dolmalık biber sandviç. Bu düşük karbonhidrat trendini evde yapmak oldukça basit.
Tek yapmanız gereken bir dolmalık biberi ortadan ikiye kesip üzerine biraz krem peynir sürmek, biraz baharat serpmek ve dilimlenmiş salam eklemek, oldukça hızlı ve hamburger formunda bir mantığa sahip. Bu atıştırmalığın hazırlanması çok kolay olduğundan, ara malzemelerde de yaratıcı olabilirsiniz: Biraz avokado, turşu, domates veya canınız ne çekiyorsa onu ekleyin. Afiyet olsun!
#YEMEK ETİKETİNİN GÜCÜ
Geçtiğimiz yıl İngiltere’de yapılan bir ankete katılan aşçıların yüzde 81'i, sosyal medyada keşfettikleri viral yemek tariflerini denediklerini söyledi. Haliyle çevrimiçi “yemek meraklısı” topluluklarının büyümesi, satılan gıdaların oranını da ciddi anlamda değiştirmeye başladı.
Haziran 2022’de TikTok'ta “çırpılmış
beyaz peynir” trendinin ardından dünyadaki bazı süpermarket zincirleri artık
TikTok'u yıllık yiyecek ve içecek raporuna dahil etmeye karar verdi. Bu da gıda
içeriğinin platform üzerindeki yadsınamaz etkisini ortaya koyuyor.
Sosyal medya, tüketicinin satın alma iştahının ayrılmaz bir parçası haline gelirken; gıda endüstrisindeki markaların dijital ayak izi ise fırsatlarla dolu. Tüketicilerin çevrimiçi platformlar aracılığıyla etkin olarak yeni tarifler, yeni restoranlar ve yeni yiyecekler araması, sosyal medyada 555 milyardan fazla izlenen “#yemek” etiketinin gücünü ortaya koyuyor.
Kısaca ürün geliştirme ve gıda pazarı için bu, sosyal medya yemek trendlerinin giderek daha fazla bir ölçüt haline geldiği anlamına geliyor.
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