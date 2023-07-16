Sattas’tan Moğollara saygı
Moğollar külliyatından 23 şarkının sahiplendirildiği “Moğollar’a Saygı” albümünde Sattas, “Dinleyiverin Gari”yi yorumladı.
Türkiye’de reggae müziğin nadir temsilcilerinden olan Sattas topluluğu, Moğollar külliyatından bir klasik olan “Dinleyiverin Gari”yi yeniden yorumladı.
“Moğollar’a Saygı” albümü için yapılan çağrıya yanıt veren isimlerden olan Sattas’ın vokalisti Orçun Sünear bunun topluluğun başına en gelen en güzel şeylerden biri olduğunu söylerken sözlerini şöyle sürdürdü:
““Bazı şarkıları yorumlamak çok zordur ve ‘Dinleyiverin Gari’ de bunlardan biri. Severek, çokça zorlanarak fakat şarkının ruhundan uzaklaşmadan çalıp söylemeye çalıştık. Moğollar gibi asla eskimeyen ve sürekli kendini yenileyebilen bir çınara saygımızı ve sevgimizi gösterebildiysek ne mutlu bize.”
“Moğollara Saygı” kapsamında belirlenen şarkılar aralıklarla dinleyiciyle paylaşılmaya devam edecek.
Şu ana kadar Moğollar külliyatından 23 şarkının sahiplendirildiği proje bittiğinde albüm plak olarak da yayımlanacak.
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