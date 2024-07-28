Serinleten lezzetler

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:21

İster kumsalda yemek yiyor ister bahçede barbekü keyfi yapıyor ister dünya mutfaklarını keşfediyor olun. Yaz aylarında yemek yemenin fazladan leziz bir yanı vardır. Hazırsanız bu yaz mutfaklarınızda yeni bir şeyler deneyebileceğiniz ve mevsimin sunduğu her taze malzemenin tadını çıkarabileceğiniz altı serinletici yaz yemeği fikrini beraber keşfedelim.

EĞLENCELİ BUZ KÜPLERİ

İçeceklerinize vitamin, mineral ve antioksidan eklemeye ne dersiniz? Elbette buz küpleri, yaz içeceklerinizi soğuk tutmanın olağan yoludur ancak buz açık havadaysak hızlı bir şekilde bardaklarımızın içinde eriyip yok oluyor ve içeceklerimizin tadını bozuyor. Bardağınızı buzla doldurmak yerine tatlı ve sulu meyveleri püre halinde dondurmayı deneyin. Üzümleri, kavunları, kirazları veya sevdiğiniz herhangi bir meyveyi ezerek buz kalıplarına koyun ve dondurun. Bu lezzetli numara ile içeceğinizi kolayca ve farklı aromalarla serin tutabilir aynı zamanda su içmeyi de eğlenceli duruma getirebilirsiniz. Hatta aynı hileyi buz kalıplarında kahvenizi dondurarak da yapabilir ve soğuk kahvelerinizin lezzetini bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

YAZ MEYVELERİNDEN YALIN DONDURMA

Bazen iyi bir dondurma için yalnızca en sevdiğiniz meyveye gereksinim duyar! Ev yapımı, buz gibi bir lezzet için en sevdiğiniz meyveyi balla püre yapın ve dondurma kalıbına veya derin bir kaba alarak 3 saat dondurun. Dondurmanın kremsi kıvamını yakalamak için aralarda karıştırmak ise işin püf noktası. Lezzeti arttırmak için çikolata parçaları, çikolata sosu veya yoğurt da ekleyebilirsiniz.

KARPUZLA YARATICI TARİFLER

Yazın belki de en ikonik meyvesi o! Ferahlatıcı bu meyve, antioksidanların yanı sıra A ve C vitaminleri açısından da zengin. Karpuzu büyük dilimlerle yemenin ötesinde salatalar, misafirlere yönelik eğlenceli, paylaşılabilir yaz atıştırmalıkları gibi seçeneklerle olabilecek en eğlenceli duruma getirin. Az yağlı yoğurt ve çörekotu ile karıştırıp salatalara küçük küp dilimler oalrak ekleyebilir veya geniş kareler, yıldızlar şeklinde kestiğiniz ince karpuz dilimlerinin arasına peynir ve nane doldurarak serinleten karpuz sandviçler yapabilirsiniz.

MAKARNANIN SOĞUK HALİ

Soğuk makarnalar, sıcak yaz günlerinde serinletici ve doyurucu bir yemeğin tadını çıkarmanın mükemmel yollarından. Üstelik tüm malzemelerle uyum sağlıyor. Her seferinde yaratıcı malzemeleri deneyebileceğiniz bu yemekte mevsim sebzelerinden kabak, domates, mısır, kırmızı biber, maydanozu kullanabilir, sevdiğiniz soslar ve peynirler ile birleştirebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma. Genelde soğuk makarna salataları yaparken makarna piştikten sonra suyunu süzüp hemen akan su altında soğutmak isteriz, ancak bu işlem makarnanın pişmesini durduracaktır, aklınızda olsun!

KAVANOZDA PRATİK SALATA

Sıcak ve yorucu bir günün ardından eve geldiğimizde yemek yapmak pek de iyi fikir değil. Kolay, taşınabilir ve ferahlatıcı bir yemek için mutfakta biraz düş gücü ise size zaman kazandıracaktır. Daha önce denemediyseniz ne kadar pratik olduğuna şaşıracaksınız: Kavanozda salata. İlk önce kavanozunuzun altına zeytinyağ ve sos ekleyerek başlayın, daha sonra sert sebzeleri ekleyin, ardından ise daha hafif olanları ekleyin ve yapraklı yeşilliklerinizi diri tutmak için en üste koyun. Dilerseniz kinoa, zeytin ve peynir de ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle farklı malzemelerle salatalarınızı topluca ve porsiyonlar şeklinde hazırlayarak hafta boyunca tüketebilir ve zaman tasarrufu yapabilirsiniz.

MEVSİM MEYVELERİ EŞLİĞİNDE PAVLOVA

Pavlova'nın Avustralya'dan mı yoksa Yeni Zelanda'dan mı geldiği tartışmaya açık ancak kesin olan bir şey var, yaz için mükemmel bir tarif. Hafif, havadar dokusu ve çıtır çıtır beze tabanını taçlandıran taze meyveleri onu sıcak ve güneşli günler için ideal bir tatlı yapıyor. Yaz meyvelerinin tümünü pavlova kadar lezzetli değerlendirebileceğiniz çok az tatlı var. Yaban mersini, çilek, kayısı, üzüm, ahududu, kiraz… Yaz günlerinde, kalabalık buluşmalar için havalı bir tarif aradığınızda aklınızda olsun. Servis için ise dondurma cup’ları kullanmak tatlınızı daha da yaz usulü yapacaktır.

Sıcak Yaz Günleri İçin, Serinleten Tarif: Soğuk Semizotu Çorbası

Malzemeler:

- Bir demet semizotu

- İki diş sarımsak

- Yarım su bardağı bulgur

- Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- Dört su bardağı su

- Zeytinyağı

- Tuz

- Üç su bardağı süzme yoğurt

Hazırlanışı:

1 - Semizotunu küçük küçük doğrayın.

2 - Tencereye bulgur ve suyu koyarak bulgurlarınız yumuşayana kadar pişirin.

3 - Ardından semizotlarını ilave ederek pişirmeye devam edin.

4 - Ezdiğiniz sarımsak, istediğiniz baharatlar, tuz ve yoğurdu bir kapta çırpın. Daha sonra bu karışımı semizotuna ekleyip soğutun.

5 - Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…