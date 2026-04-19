Servis şoförü çocuğa lakap takamaz

Ömür Kurt

omur@cocuklarlabiromur.com

Çocukla nasıl konuşulmalı, evde veya sokakta ona nasıl davranılmalı, okulda nasıl bir iletişim kurulmalı gibi sorular modern çağın insanının gündem maddeleri. Öte yandan anne babanın veya öğretmenin elinde olmayan nedenlerle çocuklar olmaması gereken davranışlara da tanıklık ediyor. Ne de olsa çocuklar kolektif bilinçle yetiştirilmiyor. Oysa eski bir Afrika atasözü “Bir çocuğu bütün köy büyütür” diyor ve çocuğu sırf anne babanın yetiştirmediğini mükemmel biçimde özetliyor. Üstelik okul, yani eğitim yuvası olan okul, çocuğun bir yurttaş bilinciyle yetiştirilmesi açısından çok önemli. Eğitimin içinde yalnızca öğretmen ve sınıf yok. Kantin, okul bahçesi, okul servisi de o eğitimin birer parçası. Öğretmen sınıfta çocuğa mükemmel davranabilir ama çocuk kantinde veya serviste olması gereken tavrı göremiyorsa orada derin bir eğitim çatlağı oluşur.

OKUL SERVİSİNDE UYGUN OLMAYAN MÜZİKLER

Çocuklarla yaptığım sohbetlerde onlara sık sık sorular sorarım. “Okulda en çok dikkatini çeken şeyler neler?”, “Okulda seni en çok mutlu eden ya da mutsuz eden şeyler neler?” veya “Okulda en çok nelere gülersin?” gibi sorular, çocuğun yaşadıklarını anlamamıza yardımcı olur. Son zamanlarda çocuklardan sık sık servis şoförleriyle ilgili şikâyetler duyuyorum. Okul servisini kullanırken sigara içen, camı açıp diğer araçlarla kavga eden, bazen küfreden, bağırarak telefonla konuşan ve hatta çocuklara lakap takan servis şoförlerinin olması, eğitimin bütünselliğini fena halde zedeliyor. Çocuklar kilosu, boyu, konuşması sebebiyle kendilerine lakap takıldığını, bununla eğlenildiğini söylüyor. Oysa bir servis şoförü, çocukla iletişim bile kurmamalı. İletişimi servis hostesi kurmalı. Şoför yalnızca yol durumuyla, trafik güvenliğiyle ve emniyetli yolculukla ilgilenmeli. Çocuğa dikiz aynasından laf atmak, çocuğun yaşına uygun olmayan müzikleri açıp dinletmek, üstelik bu konuyla ilgili eleştirilere de “Ne yapalım? Çocuklar bu müzikleri istiyor” diye savunma yapmak doğru değil.

SERVİS ŞOFÖRLERİ DE EĞİTİMDEN GEÇMELİ

Bazı okullarda servis şoförleri eğitimden geçiriliyor ve okul servisinde çocuklarla iletişim, tavır ve davranışlar konusunda bilinçlendiriliyorlar. Ancak Türkiye’de bu hâlâ yaygın bir eğitim çalışması değil. Oysa çocuklarla çalışan herkes, çocuk eğitimi konusunda bilinçlenmeli, neyi nasıl yapması gerektiğini öğrenmeli. Aileler, okullardan servis şoförü eğitimleri konusunda talepkâr olmalı. Bu konularda bilgi edinme hakkının olduğunu bilmeli. Çocuklarla yapılan sohbetler de çocuğun nelerden etkilendiğini anlamak açısından yaşamsal önemde. Bu yüzden çocuklarınızla onu anlamanızı sağlayacak, yargılamayan sohbetler yapın. Böylece çocuğun dikkatini çeken noktaları anlayabilirsiniz. Çocuğun dikkatini çeken konularda da servis şoförüyle konuşmak yerine, okul yönetimiyle bilgi alışverişinde bulunmanız daha sağlıklı olacaktır. Çocuğu hiçbir şekilde bir muhatap ile karşı karşıya getirmemek ve çocuğun rutinini bozmamak gerekiyor.

EVDE DENEYİN

Çamaşır sepeti

Bir çocuğun, kendi ayaklarının üzerinde durması ve kendi işini yapması çok önemli. Bu nedenle çocuklara ev işlerinde sorumluluk kazandırmak gerekiyor. Bu hafta çocuklarla çamaşır sepetini ayrıştırmayı, çamaşırları yıkayıp asmayı deneyimleyin.

HAFTANIN KİTABI

“Yağmurlu Günler için Su Geçirmez Şiirler” çocuklara yeni bakış açıları kazandıracak şiirlerden oluşuyor. Yayınevi: Literatür Çocuk Yazan: Bahar Ulukan Resimleyen: Nur Demirbağ Yaş: 7+ Sayfa: 44

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Köy Enstitüleri’nde dün bugün yarın

Köy Enstitüleri’nin yıl dönümü onuruna açılan ve Karabey Aydoğan koleksiyonu eserlerinden oluşan bu sergiyi çocuklarınızla gezin. Yer: İstanbul - Barış Manço Kültür Merkezi Tarih: Her gün açık Saat: 09.00 - 17.00 Yaş: Her yaşa uygun İletişim: (0216) 418 95 49

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınız veya torunlarınızla birlikte “Ziraat Marşı”nı dinleyip bu marş hakkında sohbet edin. Acaba “Ziraat Marşı” hangi koşullarda yazıldı? Bu marş bize neler söylüyor?