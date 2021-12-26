Sevdiklerinize ödel hediyeler

26 Aralık 2021 Pazar, 13:00

Özellikle yılbaşı yaklaşırken insanlar yakınları için en uygun hediyeyi seçme telaşına düştü. Bu yılbaşı yaklaşırken de herkes sevdiklerini en mutlu edecek hediyeyi arıyor. Çeşit çeşit ürünler, farklı alternatifler arasında bocalayanlar için yılbaşı ruhuna uygun, farklı beğenilere hitap eden hediye seçeneklerini derledik.

SAAT&SAAT‘TEN ŞIK ALTERNATİFLER

Saat&Saat, sevdiklerine, özel bir hediye vermek isteyenlere birbirinden şık saat alternatifleri sunuyor. Yılbaşının gelenekselleşen rengi gold ve kırmızı saat koleksiyonlarından akıllı saatlere kadar birçok farklı alternatifi bir arada bulabileceğiniz Saat&Saat, seçili ürünlerde yılbaşına özel yüzde 50 indirime ek yüzde 20 indirim fırsatı da sunuyor.

YILBAŞI HEDİYENİZ FOREO‘DAN

FOREO, her ihtiyaca yönelik özellikleriyle, sevdiklerine yeni yıl hediyesi arayanlaraa farklı alternatifler sunuyor. Cilde sıkılaştırıcı masaj yapan LUNA™ 3, ciltteki ölü deriyi yüzde 99.5 oranında temizliyor. İki dakikada süper etkili yüz bakım terapisi cihazı UFO™ 2 profesyonel spa terapisini evlere taşıyor. Mikro akım teknolojili yüz sıkılaştırma cihazı BEAR™ ise bakım ve terapiyi bir arada sunuyor.

BUUDESİGN‘LA MÜCEVHERE YOLCULUK

Yeni yılda hangi kapıların sizin için açılmasını istersiniz? Her insanın sahip olduğu hayatı “Cevherin Mücevhere Yolculuğu” olarak tanımlayan Bubudesign, yeni yılda herkesi bu renkli dünyaya davet ediyor. Markanın tüm ürünlerinde yüzde 10 indirim fırsatı, 31 Aralık tarihine kadar geçerli.

TASARIM PAZARI‘NDA KADIN EMEĞİ

Tasarım Pazarı 25-30 Aralık arasında yapılacak Yılbaşı Alışveriş Şenliği kapsamında 21-24 Aralık‘ta Akmerkez‘de ziyaretçilerle buluşuyor. Geniş ürün seçeneğindeki yer aldığı etkinliğe bu sene Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi de müslin kimonadan el dokuması şile bezi bluzlara kadar birçok ürünle Tasarım Pazarı’nda yer alacak.