Siyah beyaz çağdaş klasikler

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:05

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:05

Sinefillerin vazgeçilmez tutkusu siyah-beyaz film estetiği günümüzde de görkemli eserler vermeyi sürdürüyor. İşte 21. yüzyıldan türün en iyi örnekleri

Soğuk Savaş (Cold War, 2018)

Pawel Pawlikowski’nin, Soğuk Savaş yıllarında iki dünya bloku arasında, Polonya ve Fransa’da geçen olanaksız aşk öykülerini anlatan filmi, kısa sürede günümüze ilişkin en önemli siyah-beyaz klasiklerden biri oldu.

Deniz Feneri (The Lighthouse, 2019)

Biri eski denizci yaşlı bir adam, diğeri ona yardımcı olmak üzere bir deniz fenerine gönderilen genç bir adamın arasında büyüyen iktidar mücadelesinin zamanla Lovecraftyen bir kâbusa dönüşen yolculuğu Robert Eggers’in ikinci uzun metraj filmiydi.

Persepolis (2007)

Marjane Satrapi’nin çizgi roman olarak yazılmış otobiyografisinin sinemaya uyarlaması Persepolis, İran’da şahın devrilmesinin ardından yaşananları dokuz yaşındaki Marjane’ın gözünden aktaran, türünün en iyi örneklerinden bir animasyon.

Ida (2013)

Yine Pawel Pawlikowski, yine Polonya’dan siyah beyaz bir öykü... 1960’lı yıllarda rahibe olmaya karar veren Anna’nın geçmişinden gelen bir bilginin tüm inandıklarını yerle bir etmesi üzerine etkileyici bir film.

Toprağın Tuzu (The Salt of The Earth, 2014)

Brezilyalı fotoğrafçı Sebastião Salgado, oğlu ve usta yönetmen Wim Wenders’la birlikte çağdaşlaşmanın ayak basmadığı yerlere gidiyor ve ortaya hem bu coğrafyalara, hem kendisine hem de ailesiyle ilişkisine yönelik görkemli bir eser çıkıyor.

Mank (2020)

Yönetmen David Fincher’ın, Yurttaş Kane’in (Citizen Kane, 1941) senaryosunun yaratım sürecini filmin senaristi Herman J. Mankiewicz’in (Mank) gözünden anlatan ve politik hiciv ile alegoriyi sırtlayan filmi adeta bir Yurttaş Kane okumasına dönüşen büyüleyici bir yapım.

Roma (2018)

Alfonso Cuaron’un, Meksiko’da yaşayan bir ailenin annesi ile yanlarında çalışan genç bir kadının, siyasi kargaşanın hâkim olduğu 1970’li yıllardaki kader ortaklığını ele alan filmi aynı zamanda Oscar ödüllü.

Torino Atı (The Turin Horse, 2011)

Macar yönetmen Béla Tarr ve Ágnes Hranitzky'nin yönettiği The Turin Horse, filozof Friedrich Nietzsche’nin zihinsel çöküşüne neden olaydan hareketle bir dünya inşa ediyor ve siyah beyaz görsel biçemiyle ve minimalist üslubuyla büyüleyici bir ortam yaratıyor.

Beyaz Bant (The White Ribbon, 2009)

Michael Haneke’nin, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Almanya’nın bir kasabasında geçen olaylardan hareketle toplumsal yapıyı ele alan yapımı, filmografisinin de önde gelenlerinden...

Yılanın Kucağında (Embrace of the Serpent, 2015)

Farklı zaman dilimlerinden geçen iki ayrı hikâyede, Amazon Ormanları’nda yaşayan bir halkın 40 yıl arayla iki bilim adamı tarafından ziyaret edilmeleriyle yaşananları anlatan film, Oscar Ödülleri’nde en iyi yabancı dilde film adayı oldu...

Nebraska (2013)

Yaşlı ve alkolik bir babanın, piyangodan kazandığı büyük ödülü almak için oğluyla beraber Nebraska’ya yolculuğunu anlatan, dokunaklı bir Alexander Payne hikâyesi.

Paris Komünü (La Commune - Paris 1871, 2000)

Fransa’da, 1870 yılında “Üçüncü Cumhuriyet”in kurulmasının peşi sıra, içinde işçi sınıfı hareketinin büyüdüğü ulusal muhafızların başlattığı isyanın sonucunda Paris’i iki ay boyunca yöneten bir komüne dönüşmesini anlatan belgesel Peter Watkins imzalı.

Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız (A Girl Walks Home Alone At Night, 2014)

Ana Lily Amirpour’un geceleri suçluların peşine düşen vampir bir genç kadının hikâyesini anlatan sıra dışı uzun metrajı, ilk İran western vampir filmi olarak da anılıyor.

Orada Olmayan Adam (The Man Who Wasn’t There, 2001)

Joel ve Ethan Coen’in 1949 yılında, küçük kasabada berberlik yapan Ed Crane’in öyküsünü anlattıkları filmi, sinematografisiyle Oscar’a da aday gösterildi.

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Onur Ünlü’nün, karakterlerinin süper güçlere sahip olduğu fantastik ve siyah beyaz estetiğiyle göz kamaştıran filmi, 2000’ler sonrası Türk sinemasının da en iyilerinden...