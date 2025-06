‘Sokak köpeklerinin tek ümidi bizleriz’

Sokak köpekleri bu topraklarda her zaman insanlarla birlikte yaşadı. 500 yıldan bu yana ülkeye gelen yabancı ressamlar bunu kaydetti, gezginler “Türkleri en çok kızdıran şeylerden birinin hayvanlara eziyet etmek” olduğunu not düştü. Geçmişimizde yine hayvanları işkenceyle yok etme olduğu için Sivriada’nın ismi bir dönem “hayırsız ada” olarak anıldı. Ama bir düşünün, kaçıncı kez duyuyorsunuz “geçmişimizden ders almadığımız” cümlesini. Teknoloji, insanlık gelişti denir ama “hayırsız ada” olayının 100 yıl sonrasında yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Katliam yasasının adı bile yetmişti kendini bilmezlerin sokaktaki hayvanlara işkence etmesine, 7 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi’nin “oyçokluğuyla” onaylamasıyla birlikte her güne bir “sokak köpeğine işkence” haberiyle uyanıyoruz. “AKP’lilerin hayvanlara işkenceye büyük ceza var” diye savunduğu yasada hiç öyle cezalar verilmediği gibi, katliamcı aparat dernekler ve troller bir histeri yaratmak için kullanıldı. Oysa dünyada “insani” yöntemlerle çözülmüş “medeni” örnekler de vardı.

İşte durum böyleyken sanatçıların konuya el atması da kaçınılmazdı. “Artist for Dogs” topluluğu kuruldu. Koşan köpeklerin animasyonları sosyal medyanın her yerine yayıldı. Kendilerini şöyle anlatıyorlar: “Biz, Artists for Dogs, Türkiye’deki sokak hayvanlarının haklarını korumak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelmiş bir sanatçı kolektifiyiz. Projemizle birlikte, onlarca yıldır bir arada yaşadığımız komşularımız, dostlarımız olan sokak köpeklerinin tutsak edilmesine, öldürülmesine karşı duruyor ve yaşam hakkını savunuyoruz.”

Koşan köpek animasyonunu ilk paylaşan sanatçı Ediz Anavi’yle konuştuk.

* “Artists for Dogs” topluluğu nasıl ortaya çıktı ve amacı ne?

“Artists for Dogs” aslında kişisel bir paylaşımın kolektif bir harekete dönüşme hikâyesi. Yasaya karşı duygularımı ifade etmek için yaptığım köpek koşu animasyonunu, “Ölümden kaçtıkları değil, oyuna koştukları günlere” mesajıyla sosyal medya hesabımda paylaştım. Video kısa sürede viral oldu. O an fark ettim ki bu koşu, sadece bir animasyon olarak kalmayabilir, kolektif bir ifade biçimine dönüşebilir.

Animatör arkadaşlarımla paylaştım, onlar da koşan köpek animasyonlarını çizip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Ardından “@artistsfordogs” hesabını kurduk. Kampanyamıza “WERUNFORDOGS” adını verdik ve katılımcılar, bir sonraki koşuya katılmasını istedikleri kişileri “#JOINTHERUN” etiketiyle davet etmeye başladı. Bu sayede çağrımız Türkiye sınırlarını aşıp dünyanın dört bir yanından destek gördü.

Amacımız, sanatı bir dayanışma diline dönüştürmek ve dünya çapında bu meseleye dikkat çekerek sokak köpeklerinin yaşam hakkını savunmak.





'SANAT HİSSETTİRİR'

* Sanatın sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmedeki gücüne inanıyor musunuz? Neden özellikle animasyon tekniğini tercih ettiniz?

Kesinlikle inanıyoruz. Sanat sadece anlatmaz, hissettirir. Animasyon ise sınırsız bir ifade alanı sunduğu ve köpeklerin özgürlüğünü, neşesini, hayatla bağını evrensel bir dille anlatma imkânı tanıdığı için en uygun araçlardan biri.

* Bugüne kadar yaptığınız etkinlikler neler?

Geçen mart ayında projeye destek veren sanatçılarla fiziksel olarak bir araya geldik. Neler yapılabileceğini, dijital sınırların ötesine nasıl geçebileceğimizi konuştuk. Şu an öncelikli hedefimiz, dijitalde mümkün olan en fazla kişiye ulaşmak ve bu gündemin diri kalmasını sağlamak.

* “Koşan köpek” animasyonu figürünün sembolik anlamı nedir?

“Koşan köpek”, tüm sokak hayvanlarının yaşam hakkını temsil ediyor. Ölümden kaçtıkları değil, yaşama koştukları aydınlık günleri görme arzusunu.

* Kampanyaya katılım süreci hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Sanatçılar kampanyaya nasıl katılabilirler?

Instagram hesabımızda (@artistsfordogs) detaylı yönlendirme mevcut. Her sanatçıdan 10 karelik bir koşu animasyonu bekliyoruz. Tarz veya teknik sınırlamamız yok. Uygun animasyonları sanatçının ismiyle ortak bir paylaşım olarak yayımlıyoruz. Böylece herkes kolektifin bir parçası oluyor ve koşu büyümeye devam ediyor.





'VİCDANI VE HAYATI SAVUNUYORUZ'

* Uzun vadeli hedefler neler? “Artists for Dogs” olarak ne gibi projeler hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

Hedefimiz bu kampanyayı küresel bir sanat hareketine dönüştürmek. Dijital içeriklerin yanı sıra sergiler, kitaplar, kamusal enstalasyonlar ve kısa filmler gibi fiziksel projeler de üretmeyi planlıyoruz. Manifestomuzda da belirttiğimiz gibi: Sanat aracılığıyla bir hareket alanı yaratmak, sorumluluk almaya teşvik etmek ve yaşam hakkını savunmak istiyoruz. Türkiye’de başlayan bu ses, dünyanın her yerinde yankı bulmalı.

* Son olarak kampanyanızla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu yalnızca bir sanat kampanyası değil. Bu, birlikte yaşama kültürünü, vicdanı ve hayatı savunmanın bir yolu. Herkesin yapabileceği bir şey var: Bir çizim, bir paylaşım, bir söz... Sokak köpekleri hayatları için koşmaya devam ediyor. Ve tek ümitleri biziz.