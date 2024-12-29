Son dakikacılar için yılbaşı rehberi

Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:17

Güncelleme: 29.12.2024 - 11:17

EN GÜNCEL: CLOVE / SARIYER

Dans ve eğlence

Mutfağında Michelin yıldızlı şef Emre Şen’in yer aldığı gastronomi dünyasının yeni mekânlarından Clove yılbaşı gecesi için hazırladığı özel program ve zengin mönüsüyle sıra dışı bir deneyim sunuyor. Çağdaş tasarımı ve sofistike ortamıyla öne çıkan Clove’un mönüsü başlangıçta parmesanlı ev yapımı bresaola ve istiridye gibi sofistike dokunuşlarla açılıyor. Ardından siyah trüflü steak tartar, hindiba salatası, fırında kuşkonmaz ve tartufo pizzetta gibi özenle hazırlanan lezzetlerle sürüyor. Ana yemek seçeneklerinde ise deniz levreği, konfi ördek but ve fırında dana kaburga seçenekleri öne çıkarken özel gecenin finali ise kestaneli pavlova tatlısıyla yapılıyor. Yemek sonrasında ise gece, hareketli ritimlerin ve enerjik performansların sahne aldığı bir eğlenceye dönüşecek. DJ’ Engin Yelkenci’nin müzikleri, yılın son gecesine yüksek enerji katarken özel olarak bu geceye eşlik eden Yigal Kalomiti’nin performansı da kutlamaları taçlandıracak. Clove, yalnızca yemek deneyimi değil müzik ve eğlenceyle harmanlanmış bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin aklında olsun.



EN ROMANTİK: OKRA / Taksim

büyüleyici manzara eşliğinde geri sayım

Açıldığı günden beri özel akşamlar için akla ilk gelen Okra, The Marmara Taksim’in en üst katında yer alıyor. İstanbul’un tüm renklerini pencerelerinden içeri alarak kentin dinamizmini yansıtan mekânda executive şef Mert Yalçıner önderliğinde hazırlanan özel mönü ve eğlence programı dikkat çekiyor. Deniz mahsulleri kroket ile başlayan gece, kabak sıyırma ve burrata, odun ateşinde sardalya ve renkli domatesler gibi tabaklarla sürecek. Salata olarak karamelize keçi peyniri eşliğinde körpe ıspanak ve pancar ana yemeklerde ise ağır ateşte pişmiş kuzu kol, ızgara dana bonfile ve ızgara lagos ve enginar gibi geniş seçenekler yer alıyor. Yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı tatlıda ise açık ateşten ayva ile beyaz çikolata ve balkabaklı creme brulee seçenekleri bulunuyor. Okra’da yeni yıl coşkusu ise DJ performansıyla başlayacak. 21.00 ile 22.00 saatleri arasındaki canlı keman performansı ise yeni yılın ruhunu misafirlere romantik bir atmosferde yaşatacak.

EN OTANTİK: ROOF MEZZEPOTAMIA / SİRKECİ

Mezopotamya esintileri

Tarihi Yarımada’nın kalbi Sirkeci’de yer alan Roof Mezzepotamia kısa sürede İstanbul’un yeme-içme yaşamına yeni bir soluk getirdi. Yeni yıl akşamında da tüm gurme lezzetleriyle konuklarını ağırlayacak olan mekân mönüsü, özenle hazırlanan kokteylleri ve etkileyici manzarasıyla otantik bir yılbaşı gecesi geçirmek isteyenler için bir seçenek. Etnik elektronik müziğin ritmi eşliğinde misafirlerine etkileyici bir gece yaşatmaya hazırlanan Roof Mezzepotamia, lezzet ve müzik eşliğinde yeni yılın ilk saatlerinde konuklarına ev sahipliği yapacak. Yılbaşı yemeğine yakışan reçeteler ve sunumlar ise iddialı! Mekânın mutfağı kariyer yolculuğuna genç yaşta başlayan Gökberk Özbay ve ekibine emanet… Mezopotamya’nın yeni bir medeniyet ve kültür yaratma mirasından esin alarak mönüsünü hazırlayan mekân, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini çağdaş dokunuşlarla bu özel akşamda yeniden yorumlayacak. Ön atıştırmalık olarak servis edilen tartolet, füme somon rillette ve portakal havyarı ile başlayan lezzet serüveni gece sonuna kadar sürecek. Başlangıç olarak konfit pişirme tekniği ile hazırlanan pancar serme, ara sıcaklarda kendi suyu ile pişirilip kan portakalı ile servis edilen ızgara ahtapot öne çıkıyor. Ana yemeklerde ise dana madalyon ve kaya levreği ile kırmızı et ve deniz ürünü olmak üzere iki farklı seçenek var. Beyaz çikolatalı ganaj ile servis edilen antik helen armudu ise yemeği farklı bir dokunuş ile noktalıyor.

EN İKONİK: CITY LIGHTS / GÜMÜŞSUYU

Boğaz’a karşı gurmecilik

Kente ne zaman yabancı bir misafirim gelse, “Mutlaka buradan İstanbul’a bakmalısın” diyerek City Lights’a götürürüm. İstanbul’un tarihi ve güncel dokusunun kesişim noktası Gümüşsuyu’nda yer alan mekân, yılbaşı gecesi için ikonik bir akşam arayanlara gelsin. Panoramik Boğaz manzarasıyla göz kamaştıran City Lights, şeflerin özenle hazırladığı özel mönüsü ve dinamik eğlence programıyla yeni yıla gurme bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor. Başlangıçlar arasında yer alan karides carpaccio, miso glazesi ve yeşil elma püresiyle tatların uyumunu yansıtarak hafif ama etkileyici bir başlangıç vaat ediyor. Ara sıcaklarda kızarmış kabak çiçeği, ricotta dolgusu ve mango-zencefil chutney yer alıyor. Ana yemek tercihinde ise fırınlanmış dana bonfile, lezzet dengesi ve sunumuyla mönünün yıldızı olarak öne çıkıyor. Gecenin finalinde servis edilen çikolata cremeux, yumuşak sütlü çikolata mus ve ahududu coulis ile tatlıseverlere özel bir kapanış sunuyor. Yılbaşı gecesini yalnızca yemekle sınırlı kalmayan bir deneyime dönüştürmek isteyen mekân, enerjisi yüksek bir DJ performansıyla misafirlerine yeni yılın ilk saatlerinde ritmi yüksek bir gece sunuyor. Yılı kentin ışıkları eşliğinde bitirmek için aklınızda olsun.