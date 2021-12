Soul müziğin aykırı yıldızı Kovacs İstanbul’da

12 Aralık 2021 Pazar, 13:00

İsmi Amy Winehouse ve Nina Simone gibi efsanelerle anılan, dikkat çeken festival performansları, simgeleşen kapüs¸onlusu ve yarattığı aykırı imajıyla günümüz soul pop yıldızlarından biri Sharon Kovacs bugün İstanbul’da 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Aslında Hollandalı bir grup olan Kovacs, ismini neredeyse tüm performanslarında başında kürklü kapüşonuyla gezen vokalisti Sharon Kovacs’tan alıyor. Kısacık kesilmiş saçları, sert ama yoğun bakışlarıyla sahnede onu görünce bir rock yıldızı olabileceğini düşünüyorsunuz. Ancak şarkılarını söylemeye başlayınca önyargınızı uzakta bir yerlere bırakmanız gerektiğini anlıyorsunuz.



ÇOK SESLİLİK

2014 yılında “My Love” adlı EP’si (ortalama bir albümden daha kısa, genellikle 4-5 şarkı içeren kayıtlar) ile uluslar arası müzik camiasına kendisini duyurdu. "My Love", "He Talks That Shit", "When the Lady's Hurt", "I've Seen That Face" olmak üzere 4 şarkıdan oluşan "My Love" EP'si ile son derece başarılı bir çıkış yaparak adını milyonlara duyuran müzisyen, Hollanda’nın en prestijli ödülü olan 2015 Edison Pop - Nieuwkomer ödülünü kazandı.

Kovac, 2015 yılında çıkardığı “50 Shades of Black” albümünü çıkardı. Albümün çıkış hikayesi de filmlerde göreceğimiz cinsten... Kovacs, sosyal medya üzerinden yapımcı Oscar Holleman’a "Strange" şarkısını gönderdikten sonra aynı gece telefon alıyor ve ertesi gün stüdyoda buluşup kayıt alıyorlar. Kovacs işte bu albümle yerini sağlamlaştırdı. Albümünde dikkat çeken enstrüman çeşitlemesi ve çok seslilik barındırması da onu farklı bir yere koydu.

Kovacs’ı daha önce dinlemeyenler ya da ilk kez dinleyecekler belki bu soul pop tarzı ne demektir diye merak edebilirler. Bu nasıl bir müzik türü, nasıl bir tarzdır ki oldukça “havalı” ve karmaşık gelebilecek nitelemelerle tanımlanıyor ve yine de belki tam anlatılamıyor…

TÜRLERDEKİ MELEZLEŞME

Müzikte bugüne dek kabul görmüş, belli tanımlamalar, kategoriler vardır. Yakın geçmişte dahi “Ne tarz müzikler dinlersiniz” sorusuna verilen cevaplar daha sınırlı tanımlardan geçiyordu. Bu tarifler pop, arabesk, rock, klasik, caz gibi yerlisi yabancısıyla net seçimleri yansıtırdı. Ancak tüm dallarda olduğu gibi müziğin evrildiği de bir gerçektir. Dolayısıyla, müzikte de türler arasındaki net ayrımların silikleşmesinin yarattığı melezleşme, bazen çeşitlilik sağlayabildiği gibi tanımlamada da güçlük yaratabiliyor.

Biz yine de tarif etmeye çalışırsak; Kovacs’ın da albümleri caz müziğin bir alt türü olarak tanımlayabileceğimiz soul müzik ve bunun da içinde yeni bir katkıyla soul pop diyebileceğimiz bir türü içeriyor. Hatta caz, soul, funk karışımı yer yer müzikal çeşitlilikle desteklenmiş bir tarza sahip.

Parçalarını çoğunlukla kendisinin yazdığını söyleyen genç müzisyen, kendi yazdığı parçaları seslendirirken daha iyi hissettiğini söylüyor. Anadili dışında söylediği parçalarda biraz zorlandığını söylese de her zaman sürecin bütünüyle içinde olduğu da söylüyor.



MODERN SESLER

Kovacs’ın 2018 yılında çıkan ve son on yılın en açık ve ilham verici future soul albümlerinden biri olarak gösterilen “Cheap Smell ” ise bir önceki albümünden farklı olarak modern sesler barındırıyor. İlk albümdeki büyük müzikal altyapılarla uyuştuğu belirtilen sesi, daha elektronik ve daha modern bir tınıya sahip olan albümde de kendini gösteriyor.

Sert bir vokal tarzı olduğu konusunda eleştiri alsa da Kovacs, hissettiği gibi şarkılarını söylemek konusunda kararlı.

Belki de müziğinde dinleyicileri çeken şey de bu...