Tek eşliliğin yavaş yavaş sonu mu geliyor? Artık çok aşklılık var...

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:00

Yalı Çapkını, Çöp Adam ve EGO… Tüm bu dizilerin ortak özelliği, dizilerdeki karakterlerin çok eşli olması. Bu çok eşlilik çoğunlukla erkek karakterler için söz konusu, kadın karakterler ilişkilerine genellikle sadık.

Bazı dizilerde kadınlar durumdan habersizken diğerlerinde durumun farkında olup boyun eğebiliyor ya da çeşitli entrikalara başvurabiliyor. Çok eşliliğin ve aldatmanın televizyon kanallarında yayımlanan neredeyse tüm dizilerde görülmesi akla “Toplumun ilişki anlayışı değişiyor mu” sorusunu getiriyor.

Artık öyle bir duruma geldi ki, dizileri izlemeden bile isimlerinden ihanet ya da çok eşlilik konularını işlediği belli olan diziler çıktı. Bu dizilerden ilki geçen mayıs ayında son bölümü yayımlanan, çok ses getirmiş olan Sadakatsiz.

Dizide eşinin ihanetinden haberdar olup ondan alacağı intikam hazır olana kadar birlikte olmaya devam eden bir kadını izlerken, ismiyle çokeşlilik işleyeceğimiz belli eden başka bir yapım olan Aldatmak dizisindeyse daha karmaşık ilişki ağlarına şahit oluyoruz. Altı sezondur devam eden Yasak Elma’daysa önce bir kadının ihanetini, ardından erkek karakterin ihanetlerini ve kadın partnerlerinin birbirleriyle çatışmalarını izliyoruz.

Örneklerde de gördüğümüz gibi, yerli dizilerde çok sık işlenen ihanet ve çoklu ilişki temaları, yapay zekânın bile dikkatini çekiyor. Öyle ki YouTube’a hazırladığı bir videosunda bir yapay zekâ sohbet uygulamasıyla olan deneyimini paylaşan içerik üreticisi Murat Soner, uygulamadan bir yerli dizi senaryosu yazmasını istiyor.

Uygulama, yazdığı senaryoda karısını aldatan bir adama ve bunu kabullenip eşini geri getirmeye çalışan eşine yer veriyor.

“Toplumda bu tür ilişkiler yaygın olduğu için mi televizyon dizilerinde sıkça karşımıza çıkıyor yoksa diziler mi toplumu etkiliyor” sorusuna yanıt vermek güç olsa da aldatmanın toplumda sık görüldüğünü söylemek mümkün. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılında yaptığı Türkiye Aile Yapısı Araştırması’na göre boşanan çiftlerin yüzde 14.1’inin boşanma sebebi aldatmak oldu.

Cinsiyet dağılımına baktığımızdaysa boşanma nedeni olarak erkeklerin yüzde 8.3’ü ve kadınların yüzde 19.3’ü aldatmayı gösterdi.

ÇOK AŞKLILIK VE AÇIK İLİŞKİ

Yerli televizyon dizilerinde sadece heteroseksüel ilişkileri ve çoğunlukla bu ilişkilerdeki erkeklerin çok aşklılığını izlesek de toplumun bazı kesimlerinde durum bu kadar sabit değil. Arkadaşlık uygulamalarında aşklarına üçüncü bir kişiyi dahil etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İngilizcede “throuple” denilen çiftlerin yanlarına bir kişiyi daha alarak ilişkilerini paylaşması durumu ülkemizde tam olarak görülmese de partnerlerin birbirleri dışındaki kişilerle yalnızca fiziksel olarak ilişki kurdukları açık ilişkiye toplumda rastlanabiliyor.

‘KADIN DA ERKEK DE ALDATIYOR’

“Dizilerdeki ilişki biçimlerinin toplumu etkiliyor mu?” sorusuna “Her şeyden önce izleyici kitlesinin düzeyi çok önemli. Her yayın herkeste aynı etkiyi yaratmıyor. Kişi izlediklerini kendi hayatında örnek alarak dönüştürüyorsa bu kişinin bundan etkilenme oranı çok yüksek. Sorgulama ve eğitim düzeyi düşük olan, kendi hayatının kıymetini bilmeyen ve kendi hayatının farkında olmayan insanların izledikleri dizilerdeki aldatma ve çok eşliliklerden etkilendiğini biliyoruz” diyen sosyolog ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı, insanların aldatma konulu içeriklere maruz kalışı arttıkça bu eylemlere karşı suçluluk hislerinin de azalabileceğini ekliyor.

Son zamanlarda aldatmaların sayısının arttığına dair birçok çalışma olduğunu söyleyen Yabancı, “Hem bizim toplumumuzda hem de Avrupa’da aldatmalar arttı ve istatistiklerde göze en çok çarpan nokta kadın ve erkek aldatma oranlarının birbirine çok yakın olduğu” dedi.

Aldatmanın kişilik yapısı, dini veya kültürel nedenler gibi birçok güdüye dayanabileceğini vurgulayan Yabancı, aldatmanın feodal ve kültürel anlamda kapalı toplumlarda daha çok görülebileceğini söyledi.