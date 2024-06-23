Türk çocuklarının gözü uzayda

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:37

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:37

Bu yıl marka tarafından ortaya koyulan uzay teması çerçevesinde yapılan araştırmaya göre ise Türk çocukların uzaya ilgisi dünya ortalamasının üzerinde olduğu ortaya çıktı. Dünya genelinde Alfa Kuşağı’ndan 14 binden fazla, Türkiye’de ise bin çocuğun katıldığı LEGO Uzay Araştırmasında çıkan sonuçlar genel olarak çocukların yüzde 54’ünün büyüyünce astronot olmak istediğini ortaya koyarken Türkiye’de ise çocukların yüzde 73’ünün büyüyünce astronot olmak istediğini gösteriyor.

Araştırmada yer verilen uzay yolculuğu için de yine Türk çocuklarının ortalama üzerinde bir siteği olduğu ortaya çıktı. Dünya genelinde çocuklar arasında uzaya gitmek isteyenlerin oranı yüzde 76. Bu oran Türkiye’de 87’ye çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de çocukların yüzde 74'ü, bir uzaylıyla tanışmak ve yüzde 69'u da uzayda çalışmak isteyebileceklerini dile getiriyor. Türkiye'de çocukların yüzde 91'i gezegenler, yıldızlar ve galaksiler gibi yeni şeyler bulmanın ilginç olduğunu söylerken yüzde 90'ı da yürümenin yani sıfır yer çekimini deneyimlemenin çok ilginç olabileceğini düşünüyor.