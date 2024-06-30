Yanındayız Derneği Başkanı Akçalı: Bu bir erkek meselesidir

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:00

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganının vücut bulmuş hali adeta. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına şiddet bir kadın meselesi değil, bu sorunlar çözülecekse önce erkekler değişmeli, önce erkekler fanuslarında çıkmalı.

Kadına şiddette mağduru değil asıl faili konuşmak gerekiyor. İşte bu sorunları dert eden bir dernek Yanındayız. Bundan 6 yıl önce içinde iş insanları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçıların da olduğu 40 erkek 1 kadın tarafından kuruluyor Yanındayız Derneği. Ve kadın meselesini artık erkekler de dert ediniyor. Arada geçen zamanda Türkiye’de kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında çok mesafe kat edilmese de en azından toplumda farkındalık yaratmaya ciddi katkı sundu.

Şu anda çoğunluğu erkeklerden oluşan 150 üyesi bulunan Yanındayız Derneği erkekleri, dünyayı değiştirmeye önce kendilerinden başlıyor, önyargılarıyla yüzleşiyor. Önce ailelerinde, sonra mahallelerinde değişime ön ayak oluyorlar. Bugüne kadar 20 projeyi hayata geçiriyor dernek, İETT şoförlerine eğitim vermişler, berberlerde sohbetler yapıyorlar, atölyeler düzenliyorlar. Erkek egemen zihniyetin olduğu her yere girmek istiyorlar. Bu yılki hedeflerinden biri camilere, kışlalara girip atölyeler düzenlemek. Toplumsal cinsiyet eşitliğini oralarda anlatmak. Kim bilir belki bir cuma hutbesinde kadına şiddete son verin bile dedirtebilirler.

MAĞDURA DEĞİL FAİLE ODAKLANALIM

Yanındayız Derneği Başkanı Selen Okay Akçalı, “Kadına şiddet bir kadın meselesi değil erkek meselesidir, cinsiyet eşitsizliği de öyle” diyor. Akçalı, “Kadın hep edilgen. Biz edilgen olanı, mağduru konuşuyoruz. Aslında faili konuşmak lazım. Ali, Ayşe’yi öldürdüğünde kimse Ali’yi konuşmuyor, Ayşe’yi konuşuyor. Çarşaf çarşaf ‘Ayşe niye etek giydi, niye o arabaya bindi, niye dışarıya çıktı...’ diyoruz. Ne zaman ki Ali’yi konuşmaya başlarsak bu işe bakışımız da değişecek” ifadelerini kullanıyor.

Bu yılki hayallerinden birinin Diyanet, Ordu ve Emniyet teşkilatıyla çalışma yürütmek olduğunu anlatan Akçalı, eylül ayında bu alandaki çalışmalara hız vereceklerini söylüyor. “Oralara girebilsek işte Yanındayız Derneği misyonuna ulaşabildi deriz. Buralara girip atölyeler yapmak istiyoruz. Yine erkekler anlatacak. Bizim eğitimlerde baş aktör erkekler oluyor” diyor.

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Türkiye’de kadın hakları, kadın güçlendirilmesine dönük 500 civarında sivil toplum kuruluşu olduğunu, herkesin aynı sorun için belki de aynı tarzda enerji sarf ettiğini anlatan Akçalı, kolektif, birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Akçalı, “Neden hep birbirimizi tekrar edip çalışalım. Puzzle gibi nasıl çalışabiliriz diye bakıyoruz. Çünkü ciddi de bir enerji kaybı da var aslında. Tekrarlı işler yapılmasın. Herkes aynı şeyleri söylüyor, o yüzden birlikte yapalım güçleri birleştirelim diyoruz. Kendi kabuğumuzdan çıkmamız gerekiyor. Çevremdekileri nasıl ayağa kaldırabilirime odaklanmalıyız. Aynı hedefe birlikte kilitlenmeden başarmak da mümkün değil” diyor.

Yanındayız Derneği’nin de kuruluşunda örnek aldığı Equimundo’yla işbirliğiyle daha fazla proje geliştirmek istediklerini, geçen mart ayında da Washinngton’da Visionaries Summit’e katıldığını anlatan Selen Okay Akçalı, kadınlara dönük birçok fon olduğunu, bunu Türkiye’ye çekmek için de çabaladıklarını, Türkiye’den daha fazla kadının da yurtdışındaki organizasyonlara katılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu yıl 10 Ekim’de İstanbul’da “Kadın Erkek Eşittir Nokta” konferansının ikincisini yapılacak ve buraya uluslararası katılımcı da gelecek.

FLÖRT ŞİDDETİNE SON

Dernek ayrıca bu yıl üniversitelerde flört-sevgili şiddetine karşı eğitimlere başlıyor. Proje ilk aşamada beş üniversitede uygulanacak. Proje sekiz ay sürecek ve Almanya İstanbul Başkonsolosluğu da destekliyor. Dernek, kampüslerde şiddete sıfır tolerans demeyi amaçlıyor.