Yarın Cumhuriyet Pazar günü!

29 Ocak 2022 Cumartesi, 15:53

Kadınların güçlenmesini, ayrıştırıcı dilin, kendilerini baskılayan bakış açılarının üzerinden gelip toplumda hak ettikleri saygıyı kazanmalarını ve iş gücünü katılarak cinsiyetçi bakış açısına sahip kurumları dönüştürmesini her zaman destekleyen Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta sayfalarını konfor alanlarını terk ederek yeni mecralarda isimlerini duyuran kadanalara ayırdı.



Televizyon izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim olan Ece Vahapoğlu, sağlıklı beslenme ve iyi yaşam alanında uzmanlaşarak kendini yeni bir kimlikle inşa etme öyküsünü Simay Gözener'e anlattı.



Göknil Bigan yıllarca üs düzey kurumlarda yöneticilik yapmış bir isim. Bir gün çocukken çizdiği eskizlere bakarken karar veriyor ve kendini bambaşka bir sektöre atıyor. Bir hayalle başlayan Giyi'nin öyküsü ve kadın emeğini üretimle nasıl birleştirdiğini Deniz Ülkütekin'e anlattı.



Berrin Karadeniz kadınların iş dünyasında var olma mücadelesini rakamlar eşliğinde derledi.



Setlerin en beğenilen ve istikrarlı isimleri arasında yer alan Sedef Avcı, yeni imajıyla yaşamda yeni bir döneme adım attı. Kadınların geçiş dönemleri için yol gösterici olacak keyifli söyleşi Zeynep Çam'ın kaleminden.



Duayen aktör Erol Taş hayatın boyunca rol verdiği kötü karakterlerin şöhretinden çok çekmişti. Sokakta saldıranlar mı dersiniz, dolmuşa bindirmeyenler mi. Prof. Dr. Üstün Dökmen kalpli oyuncunun çektiklerini kitlesel bir eğitim ve algılama sorunu olarak irdeledi.



Neredeyse çocukluktan başlayan bir macera, 15 yıllık bir geçmiş. Müzik dünyası için kültürel geçmişi de kapsayan gelecekten bir ses. 2021'in en büyük çıkışı yapan müzik grubu Madrigal'le Berrin Karadeniz konuştu.



Japonya'dan çıkan bir araba sevdası anlatısı, ülkenin en büyük kültürel sembollerinden olan Yazar Haruki Murakami'nin Kadınsız Erkekler isimli eserinden uyarlanan ve Japonya tarihi ile kültürel çelişkilere selam veren Ryusuke Hamaguchi'nin Drive My Car'ını Başak Bıçak Rosebud'da yazdı.



Boşluk! Hem çok anlamsız hem de sonsuz sayıda anlamı içine alan bir kavram. Boş bir tuval veya beyaz bir kağıt. Tüm sanatın çıkış noktası, insanın boşluktan duyduğu rahatsızlık olabilir mi? Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas'ta.



Pelerinsiz bir süper kahraman hikayesi. Deniz Yavaşoğulları kurtardığı, beslediği, sahiplendiği köpeklerin sayısını kendisi bile bilmeyen Işkın Moğol Alçı'yı Pati Günlükleri'ne konuk etti.



Ülker ince ile dilbilgisinin önemi.



Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası



