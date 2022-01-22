Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!

22 Ocak 2022 Cumartesi, 10:24

Geceleri voleybol topuyla uyuyan ve ilerde dünyanın en iyi voleybolcusu olmayı hayal eden bir kahramanın hikayesi Ebrar Karakurt'unki... Henüz 22 yaşına yeni girmiş olmasına karşın o artık dünyanın en saygın voleybolcularından birisi. Artık kariyerini İtalya'da yani voleybolun cazibe merkezinde sürdüren Karakurt, küçüklükten gelen voleybol tutkusunu bitmek bilmeyen kazanma isteğini ve hayatının bilinmeyen yönlerini Deniz Ülkütekin'e anlattı.

Ayşe Tolga Seksenler dizisi ve daha bir çok yapımdaki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor. Ancak kendisinin bir çoklarının bilmediği bir kimliği daha var. O bir şifacı. İnsanlara iyilik götürmek için yaptığı çalışmalarla bir çoklarına esin kaynağı olmuş bir kişi. Tolga ile Zeynep Çam konuştu.

Masallar dedik. Masalları dinlemek güzel de, nereden çıktı bu masallar? Neden anlatılırdı, neden artık dinlenilmez oldu? Heybesine doldurduğu hikayelerle Fransa'da gece masallarla uyunan bir hippi köyünden yola çıkan ve yolu Türkiye'de düşen Hikaye Anlatıcısı Judtih Malika Liberman masallara dair her şeyi Simay Gözener'le konuştu. Ve bir de sır verdi. unutuldu sandığınız hikayeler artık geri dönüyor...

Masallarla dolu bir dünya geleceğimizi şekillendirecek, elbette geleceğin koşulları ve dinamikleri içinde. Aklınıza hemen sınırsız masal evrenleriyle dolu metaverse gelecektir. Metaverse'te yer almak tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi bir mülkiyet meselesi. Son günlerde sık sık gördüğünüz sanal arazi satışlarıyla ilgili haberler de bunu kanıtlıyor. Prof. Dr. Aylin Coşkun metaverse evrenindeki emlak piyasasındaki çılgın rakamları inceledi ve evrenler evrenine giriş için bir rehber oluşturdu.

Masallar ve sanal evrenler gerçek hayattaki gündeliğimizin dışında koşullar barındırır. Biz hayal kurarız onlar gerçekleşir. Düş mü, hakikat mi? Bir zamanlar sanatta da bu soruyu soranlar vardı. Gördüğümüz perspektifi reddedip hakikatin vizyonunu arayanların "ters perspektif" eserlerini Serra Rodoplu kaleme aldı.

Güzel bir yemeğin ilk koşulu lezzettir, ancak hem göze hem damağa hitap eden bir sofrayı oluşturmak, yemeği bir şölene çevirmek için tasarımdan kullanılacak malzemelere kadar bir çok ayrıntıyı özenle seçmek gerekir. Bu işi en iyi yapan isimlerden olan Aşçı, Yemek Stilisti ve yazar Ece Zaim mutfak ve sofra ile ilgili bir çok ipucunu Merve Ertütüncü'yle paylaştı.

Toplumda, iş yaşamında, aile içinde... Kadınlar her yerde şiddet ve dışlanmayla mücadele ediyor. Bir de üstüne iyi niyetli görünen "duyarlı", "anaç" gibi genellemelerle uğraşıyorlar. Kadınları bir kalıba sokmaya çalışan genellemelerin zararını Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

İngiltere'den yükselen bir ses Glasxs, Geçen yıl BBC'nin alternatif müzikte en iyiler listesine girdi. "şarkılarım bilinçdışı bir süreç" diyerek hayallere selam veriyor. O sesin arkasında bir Türk var. Melis Uslu. Ankara'dan Londra'ya uzanan müzik kariyerini Deniz Ülkütekin'le konuştu.

4 Şubat'a İstanbul'u sallamaya hazırlanan post-punk fenomenleri Black Midi'yi Berrin Karadeniz'den dinleyin.

Münih; İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi. Dünyayı büyük yıkımdan kurtarmak için gösterilen büyük çaba ve cılız bir umut. Dönemin siyasi karakterlerini farklı bir bakışla ele alan film Başak Bıçak'ın kaleminden.

Deniz Yavaşoğulalrı'yla Pati Günlükleri, Kaan Mina'yla Bir Dilim Bilim, Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası Elçin Poyrazlar'la Çuvaldız, hepsi bu hafta Cumhuriyet Pazar'da.

