Yaşam hep incelenmesi gereken bir alan

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:51

Güncelleme: 19.01.2025 - 10:51

Tiyatro takipçileri arasında ismi kulaktan kulağa yayılan bir isim Gizem Erdem. Oyunculuğa kendine özgü bakışını çalışkanlığı ve becerisiyle birleştirip yaşam verdiği karakterler üzerinden izleyici ile buluşan Erdem, Craft’ın yeni oyunu “Yeter”de sahneyi Esra Ruşan ile paylaşıyor. 2012 ve 2015’te yılın en başarılı kadın oyuncusu seçilerek Afife Tiyatro Ödülü’nü kazanan, 2018’de ise Adana Altın Koza Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu seçilen Erdem ile yeni oyunundaki rolünü ve sahneden yaşama baktığında neler gördüğünü konuştuk.

- "Yeter" oyunu nasıl ortaya çıktı? Projeye nasıl katıldınız?

Yönetmenimiz Gonca Küçükardalı bana bu oyunu teklif etti. Ben de içine dahil oldum metnin zor olduğunu göze alarak. Bu sürecin benim sonradan öğrendiğim kısmı. Bir de öncesi var. Craft ailesi olarak Çağ Çalışkur, Gonca Küçükardalı, İpek Bilgin, Cenk Suyabatmaz, Taylan Yiğit Aşkır… Bu güzel insanların yarattığı bir alan oldu bu oyun ve tabii Esra Ruşan’ın da hiç vazgeçmemesi sayesinde diyebilirim.

- Oyun iki kabin memurunun öyküsünü anlatıyor. Role hazırlanırken bu mesleğe ilişkin nasıl bir çalışma yaptınız?

Hosteslikle ilgili videolar izleyip yazılar okudum bir süre. Gonca Küçükardalı ve Çağ Çalışkur’un tavsiye ettiği, gönderdiği bazı şeyleri incelemeye başladım. Asistan arkadaşlarımızın da bize çok yardımı dokundu bu konuda.

- Sahnede Esra Ruşan ile birlikte yer alıyorsunuz. Daha önce bir projede birlikte oynamış mıydınız? Sahne uyumunuz nasıl oluştu?

Biz Esra Ruşan ile önceden tanışıyoruz. Aynı tiyatroda bulunduk ama ayrı oyunlarda oynadık. Birbirimizin oyunlarını izledik. Esra çok iyi bir oyuncu. Provalar boyunca Esra ile göz göze, konuşa konuşa, birbirimizi hissederek oynamak çok keyifliydi. İyi ki var. Bu süreç biraz yorucuydu ama onunla hafifledi diyebilirim. Sahnedeki birlikteliğimizi seviyorum.

İKİ OYUNU DAHA VAR

- Diğer projelerinizden de söz edebilir misiniz?

Şimdilik oynadığım iki oyun daha var. Okan Bayulgen’den “Drakula” oyununda bu sezon prömiyer yaptık. Diğer oyunum Sidikli Kasabası Müzikali’nde, 3. Sezonu oynuyoruz. Şu an gelen projeleri değerlendirme aşamasındayım, içime en çok sinen projeyi kabul etmek istiyorum. Zaman gösterecek.

SAHNE VE İNSAN

- Birçok sinema ve filmde yer almış olsanız da Gizem Erdem ismi tiyatro sahnesi ile özdeşleşmiş bir isim. Tiyatro sahnesinden dünyaya bakmak, dünyadan ve evrenden karakterlere yaşam üflemek nasıl bir his sizin için?

Bu sizin işiniz ve tabii ki yaşam biçiminiz oluyor. Yaşam sizin için hep incelenmesi, anlaşılması gereken bir meseleye dönüşüyor. Her olayı, yetişebildiğin her insanı takip etmeye, anlamaya çalışıyorsun. Çünkü sonuçta sahnede insanı anlatıyorsun. Kendini ve başka insanları daha iyi anlıyabilmekten daha önemli bir şey olmuyor hayatında.