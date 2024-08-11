Yaşanmışlıkların şarkıları

Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:42

Güncelleme: 11.08.2024 - 14:42

Yıllardır istikrarlı üretimleriyle dinleycisi ile buluşan “Kolpa” son teklisi "Ya Kal Ya Git" ile yine beğeni topladı. Türkçe pop rock türündeki teklileri dinleycilerin hislerine anlatıcı olan topluluk üyeleri Baırş Yurtçu ve Bora Yeter ile keyifli bir sohbet yaptık.

- Kolpa ortaya çıkıp biçim almaya başladığında yıllar 2000'lerin ortasıydı ve hem müzik hem de yaşam bugüne göre farklıydı. O günlerden bugüne çok şey değişti ama Kolpa istikrarlı olarak dinleyici kitlesini genişletti ve üretimlerini zamana uydurarak sürdürdü. Sırrınız nedir?

Bora Yeter: Tabii ki eskiden tüketim bu kadar hızlı değildi. Şu an şarkıların piyasada kalıcı olması çok zor çünkü günü geçirmek için şarkı yapınca bu da dinleyiciye yansıyor ve uzun soluklu olmuyor çıkan şarkılar. Bizim hâlâ dinlenmemizin nedeni tüm şarkılarımızın içten gelerek ve yaşanmışlıklar sonrasında yapılmış olması. O yüzden yıllar geçse de dinlenmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten hissetmediğimiz ve duygu barındırmayan şarkı yapamıyoruz

- Son tekliniz "Ya Kal Ya Git" sevgiliye seslenen bir şarkı. İlginç olan günümüzde şarkı sözleri artık daha kendine dönük ve kişisel bir tavırda. Oysa siz geçmişten gelen karşıdakine doğrudan seslenen tavrınızı sürdürüyorsunuz. Sanırım dinleyici de bu durumdan kendi duygularının ifade ediliş biçiminden memnun değil mi?

Barış Yurtçu: İnsanlar bizim şarkılarımızda kendilerinden bir şeyler buluyorlar çünkü hepsi zaten kendi hayatlarında da bu duyguları yaşıyor. Örneğin “Beni Aşka İnandır” ile evlenme teklifi eden çok var. Veya “Gurur Benim Neyime” ile ağladığını söyleyenler oluyor. Bunlar da şarkılarımızdaki hislerin ne kadar saf bir şekilde karşıya geçtiğinin kanıtları.

- Hem prodüksiyon hem de icracı olarak grup üyelerinin "Kolpa" dışında bireysel çalışmaları da var. Ayrıca feat çalışmalarınız da oldukça başarılı. Sanırım müzik dünyasındaki insanlar sizlerle çalışmaktan oldukça memnun. Bunun nedeni nedir?

B. Yeter: Bence bunun sırrı kaprisli ve egolu olmamamız. Uzun süredir bu sektördeyiz ve çok şey gördük. O yüzden zaten anlaşamayacağımız isimlerle de çalışmıyoruz. Sevdiğimiz ve enerjisi iyi arkadaşlarımızla yol almayı daha çok seviyoruz. Her isimle düet yapabiliriz. Sürprizleri ve yenilikleri seven bir grubuz.

HEM HAREKETLİ HEM YAVAŞ

- Müzik alanında yetkin ve günceli takip eden müzik insanlarısınız. Öte yandan "Kolpa"nın yıllar içinde pek de esnemeyen bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Bu ortaklaşa aldığınız bir karar mı yoksa kendiliğinden mi böyle gelişti?

B. Yurtçu: Aslında şarkılar kendiliğinden öyle çıkıyor. Belli bir “slow” tarzımız var ama hareketli şarkı da yapabiliyoruz. Bence bizi diğer isimlerden ayıran en önemli özellik hem hareketli hem de yavaş olarak hit olmuş bir sürü şarkımız var. Konserlerde dinleyenlerin ezbere tim şarkılara eşlik etmesi bunun en güzel ispatı sanırım.

- Kolpa'nın her zaman biraz kırgın biraz üzgün bir hali vardır. Bu hal gündelik yaşamlarınızda da böyle mi?

B. Yeter: Kolpa biraz dalgalı ruh haline sahip bir grup. Bu da sanırım beste yapma tarzına yansıyor. Hep kırgın ve üzgün değiliz ama duygularımız anlık değişebiliyor. Bence işin gizemli ve güzel tarafı da bu.