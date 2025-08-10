Yaz sofralarına şef dokunuşu

İster yaz akşamlarında özel bir davet verin, ister arkadaşlarınızla samimi bir masa kurun... Dört usta şefin paylaştığı bu tarifler, mevsime uygun, özenli ve ferah tabaklarla yaz sofralarına esin veriyor.
Mehmet Akdağ, Yaren Çarpar, Muhsin Ertürk ve Aziz Tanrıkulu’nun hazırladığı reçeteler, yaratıcı ama ev mutfağında kolaylıkla uygulanabilecek dokunuşlar sunuyor. Şeflerin mutfağından sofranıza uzanan bu özgün tariflerle, yaz sofralarınıza yepyeni bir lezzet katmaya hazır olun. Afiyetle...
Şef Mehmet Akdağ - Gömbe salatası
Malzemeler:
300 gr. yayla domates
25 gr. çarliston biber
50 gr. silor salatalık
50 ml. içme suyu
25 gr. domates salçası
İki diş sarımsak
Bir adet cin biber
10 gr. üzüm sirkesi
40 gr. sızma zeytinyağı
35 ml. taze limon suyu
Beş gr. tuz
Altı buz küpü
Dört dal taze kekik
Üç gr. toz şeker
Hazırlanışı:
- Domatesi rendeleyin. Çarliston biberi ve salatalığı ince ince dilimleyin. Bir kapta içme suyu ve salçayı karıştırın. Havanda cin biber, tuz ve sarımsağı ezip salçalı karışıma ekleyin.
- Servis tabağına rendelenmiş domatesi yayın. Salatalıkları ortaya gelecek şekilde dizin. Salçalı sosu domateslerin üzerine dökün. Biber dilimlerini salatalıkların üzerine yerleştirin. Sirke, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve şekeri gezdirin.
- Servis ederken kekik dallarını ekleyin ve sosun üzerine buz küplerini yerleştirin.
Şef Yaren Çarpar - Yoğurtlu domates soslu patlıcan
Malzemeler:
Üç adet kemer patlıcan
Dört, beş yemek kaşığı ayçiçek yağı
Dört yemek kaşığı süzme yoğurt
Birer avuç maydanoz, dereotu, nane
Bir adet limon
Bir diş sarımsak
Bir su bardağı domates püresi
Bir yemek kaşığı esmer şeker
Yarım çay bardağı zeytinyağı
İki adet kakule
Bir tutam kimyon tohumu, toz tarçın, pul biber
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Patlıcanları alacalı soyup yarım santim kalınlığında dilimleyin. Tuz ve ayçiçek yağı ile harmanlayıp fırında kızarana kadar pişirin.
- Süzme yoğurdu bir kaseye alın. İnce doğranmış yeşillikler, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
- Domates püresine esmer şeker, tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana kadar kaynatın.
- Zeytinyağını ısıtıp ocaktan alın, içine baharatları ekleyerek kısa süre kavurun.
- Servis tabağına yoğurtlu karışımdan sürün, domates sosunu gezdirin. Patlıcanları dizip üzerine baharatlı yağdan dökün. Katları tekrarlayın.
- Soğutup, üzerine yeşillik serperek servis edin.
Şef Aziz Tanrıkulu - Yaz salatası
Malzemeler:
Üç adet közlenmiş patlıcan (kabukları soyulmuş)
Bir adet közlenmiş kırmızı biber
Bir adet ince doğranmış yeşil biber
Bir küçük kırmızı soğan
Yarım su bardağı nar ekşisi
İki yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Yarım demet kıyılmış maydanoz ve nane
Hazırlanışı:
Tüm sebzeleri karıştırın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp taze otlarla süsleyerek servis edin.
Şef Muhsin Ertürk - Kaya levreği turşusu
Malzemeler:
500 gr kaya levreği (derisiz, kuru, ince dilimlenmiş)
Marine sos için:
250 ml. acısız şalgam suyu
100 ml. soya sosu
70 gr. limon suyu
40 ml. vişne sirkesi
40 ml. pirinç sirkesi
Bir çay kaşığı toz şeker
Dört gr. öğütülmüş karabiber
(Aromatikler)
20 gr. rendelenmiş taze zencefil
Beş diş ince doğranmış sarımsak
25 gr. doğranmış frenk soğanı
Bir adet lime kabuğu (rendelenmiş)
Hazırlanışı:
- Balıkları ince dilimleyin, kağıt havluyla iyice kurulayın.
- Tüm sıvı malzemeleri karıştırın, aromatikleri ekleyin.
- Balıkları bu karışıma ekleyin ve kapaklı bir kapta buzdolabında 6-8 saat marine edin.
- Servis ederken üzerine tuzlu file badem, lime kabuğu veya frenk soğanı serpebilirsiniz.