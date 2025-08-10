Yaz sofralarına şef dokunuşu

İster yaz akşamlarında özel bir davet verin, ister arkadaşlarınızla samimi bir masa kurun... Dört usta şefin paylaştığı bu tarifler, mevsime uygun, özenli ve ferah tabaklarla yaz sofralarına esin veriyor.

Mehmet Akdağ, Yaren Çarpar, Muhsin Ertürk ve Aziz Tanrıkulu’nun hazırladığı reçeteler, yaratıcı ama ev mutfağında kolaylıkla uygulanabilecek dokunuşlar sunuyor. Şeflerin mutfağından sofranıza uzanan bu özgün tariflerle, yaz sofralarınıza yepyeni bir lezzet katmaya hazır olun. Afiyetle...



Şef Mehmet Akdağ - Gömbe salatası



Malzemeler:



300 gr. yayla domates



25 gr. çarliston biber



50 gr. silor salatalık



50 ml. içme suyu



25 gr. domates salçası



İki diş sarımsak



Bir adet cin biber



10 gr. üzüm sirkesi



40 gr. sızma zeytinyağı



35 ml. taze limon suyu



Beş gr. tuz



Altı buz küpü



Dört dal taze kekik



Üç gr. toz şeker



Hazırlanışı:



- Domatesi rendeleyin. Çarliston biberi ve salatalığı ince ince dilimleyin. Bir kapta içme suyu ve salçayı karıştırın. Havanda cin biber, tuz ve sarımsağı ezip salçalı karışıma ekleyin.

- Servis tabağına rendelenmiş domatesi yayın. Salatalıkları ortaya gelecek şekilde dizin. Salçalı sosu domateslerin üzerine dökün. Biber dilimlerini salatalıkların üzerine yerleştirin. Sirke, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve şekeri gezdirin.

- Servis ederken kekik dallarını ekleyin ve sosun üzerine buz küplerini yerleştirin.



Şef Yaren Çarpar - Yoğurtlu domates soslu patlıcan



Malzemeler:



Üç adet kemer patlıcan



Dört, beş yemek kaşığı ayçiçek yağı



Dört yemek kaşığı süzme yoğurt



Birer avuç maydanoz, dereotu, nane



Bir adet limon



Bir diş sarımsak



Bir su bardağı domates püresi



Bir yemek kaşığı esmer şeker



Yarım çay bardağı zeytinyağı



İki adet kakule



Bir tutam kimyon tohumu, toz tarçın, pul biber



Tuz, karabiber



Hazırlanışı:



- Patlıcanları alacalı soyup yarım santim kalınlığında dilimleyin. Tuz ve ayçiçek yağı ile harmanlayıp fırında kızarana kadar pişirin.

- Süzme yoğurdu bir kaseye alın. İnce doğranmış yeşillikler, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

- Domates püresine esmer şeker, tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana kadar kaynatın.

- Zeytinyağını ısıtıp ocaktan alın, içine baharatları ekleyerek kısa süre kavurun.

- Servis tabağına yoğurtlu karışımdan sürün, domates sosunu gezdirin. Patlıcanları dizip üzerine baharatlı yağdan dökün. Katları tekrarlayın.

- Soğutup, üzerine yeşillik serperek servis edin.



Şef Aziz Tanrıkulu - Yaz salatası



Malzemeler:



Üç adet közlenmiş patlıcan (kabukları soyulmuş)



Bir adet közlenmiş kırmızı biber



Bir adet ince doğranmış yeşil biber



Bir küçük kırmızı soğan



Yarım su bardağı nar ekşisi



İki yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber



Yarım demet kıyılmış maydanoz ve nane



Hazırlanışı:



Tüm sebzeleri karıştırın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp taze otlarla süsleyerek servis edin.



Şef Muhsin Ertürk - Kaya levreği turşusu



Malzemeler:



500 gr kaya levreği (derisiz, kuru, ince dilimlenmiş)



Marine sos için:



250 ml. acısız şalgam suyu



100 ml. soya sosu



70 gr. limon suyu



40 ml. vişne sirkesi



40 ml. pirinç sirkesi



Bir çay kaşığı toz şeker



Dört gr. öğütülmüş karabiber



(Aromatikler)



20 gr. rendelenmiş taze zencefil



Beş diş ince doğranmış sarımsak



25 gr. doğranmış frenk soğanı



Bir adet lime kabuğu (rendelenmiş)



Hazırlanışı:



- Balıkları ince dilimleyin, kağıt havluyla iyice kurulayın.

- Tüm sıvı malzemeleri karıştırın, aromatikleri ekleyin.

- Balıkları bu karışıma ekleyin ve kapaklı bir kapta buzdolabında 6-8 saat marine edin.

- Servis ederken üzerine tuzlu file badem, lime kabuğu veya frenk soğanı serpebilirsiniz.