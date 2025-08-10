Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz sofralarına şef dokunuşu

Yaz sofralarına şef dokunuşu

10.08.2025 12:16:00
Güncellenme:
Burçak Şener
Takip Et:
Yaz sofralarına şef dokunuşu

Yayla domatesinden kaya levreğine, süzme yoğurttan nar ekşisine... Mehmet Akdağ, Yaren Çarpar, Aziz Tanrıkulu ve Muhsin Ertürk’ten mevsimsel malzemelerin başrolde olduğu dört özgün yaz tarifi.   

İster yaz akşamlarında özel bir davet verin, ister arkadaşlarınızla samimi bir masa kurun... Dört usta şefin paylaştığı bu tarifler, mevsime uygun, özenli ve ferah tabaklarla yaz sofralarına esin veriyor.

Mehmet Akdağ, Yaren Çarpar, Muhsin Ertürk ve Aziz Tanrıkulu’nun hazırladığı reçeteler, yaratıcı ama ev mutfağında kolaylıkla uygulanabilecek dokunuşlar sunuyor. Şeflerin mutfağından sofranıza uzanan bu özgün tariflerle, yaz sofralarınıza yepyeni bir lezzet katmaya hazır olun. Afiyetle...

Şef Mehmet Akdağ - Gömbe salatası

Malzemeler:

300 gr. yayla domates

25 gr. çarliston biber

50 gr. silor salatalık

50 ml. içme suyu

25 gr. domates salçası

İki diş sarımsak

Bir adet cin biber

10 gr. üzüm sirkesi

40 gr. sızma zeytinyağı

35 ml. taze limon suyu

Beş gr. tuz

Altı buz küpü

Dört dal taze kekik

Üç gr. toz şeker

Hazırlanışı:

- Domatesi rendeleyin. Çarliston biberi ve salatalığı ince ince dilimleyin. Bir kapta içme suyu ve salçayı karıştırın. Havanda cin biber, tuz ve sarımsağı ezip salçalı karışıma ekleyin.
- Servis tabağına rendelenmiş domatesi yayın. Salatalıkları ortaya gelecek şekilde dizin. Salçalı sosu domateslerin üzerine dökün. Biber dilimlerini salatalıkların üzerine yerleştirin. Sirke, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve şekeri gezdirin.
- Servis ederken kekik dallarını ekleyin ve sosun üzerine buz küplerini yerleştirin.

Şef Yaren Çarpar - Yoğurtlu domates soslu patlıcan

Malzemeler:

Üç adet kemer patlıcan

Dört, beş yemek kaşığı ayçiçek yağı

Dört yemek kaşığı süzme yoğurt

Birer avuç maydanoz, dereotu, nane

Bir adet limon

Bir diş sarımsak

Bir su bardağı domates püresi

Bir yemek kaşığı esmer şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İki adet kakule

Bir tutam kimyon tohumu, toz tarçın, pul biber

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

- Patlıcanları alacalı soyup yarım santim kalınlığında dilimleyin. Tuz ve ayçiçek yağı ile harmanlayıp fırında kızarana kadar pişirin.
- Süzme yoğurdu bir kaseye alın. İnce doğranmış yeşillikler, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
- Domates püresine esmer şeker, tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana kadar kaynatın.
- Zeytinyağını ısıtıp ocaktan alın, içine baharatları ekleyerek kısa süre kavurun.
- Servis tabağına yoğurtlu karışımdan sürün, domates sosunu gezdirin. Patlıcanları dizip üzerine baharatlı yağdan dökün. Katları tekrarlayın.
- Soğutup, üzerine yeşillik serperek servis edin.

Şef Aziz Tanrıkulu - Yaz salatası

Malzemeler:

Üç adet közlenmiş patlıcan (kabukları soyulmuş)

Bir adet közlenmiş kırmızı biber

Bir adet ince doğranmış yeşil biber

Bir küçük kırmızı soğan

Yarım su bardağı nar ekşisi

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yarım demet kıyılmış maydanoz ve nane

Hazırlanışı:

Tüm sebzeleri karıştırın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp taze otlarla süsleyerek servis edin.

Şef Muhsin Ertürk - Kaya levreği turşusu

Malzemeler:

500 gr kaya levreği (derisiz, kuru, ince dilimlenmiş)

Marine sos için:

250 ml. acısız şalgam suyu

100 ml. soya sosu

70 gr. limon suyu

40 ml. vişne sirkesi

40 ml. pirinç sirkesi

Bir çay kaşığı toz şeker

Dört gr. öğütülmüş karabiber

(Aromatikler)

20 gr. rendelenmiş taze zencefil

Beş diş ince doğranmış sarımsak

25 gr. doğranmış frenk soğanı

Bir adet lime kabuğu (rendelenmiş)

Hazırlanışı:

- Balıkları ince dilimleyin, kağıt havluyla iyice kurulayın.
- Tüm sıvı malzemeleri karıştırın, aromatikleri ekleyin.
- Balıkları bu karışıma ekleyin ve kapaklı bir kapta buzdolabında 6-8 saat marine edin.
- Servis ederken üzerine tuzlu file badem, lime kabuğu veya frenk soğanı serpebilirsiniz.

İlgili Konular: #Cumhuriyet Pazar