Yeni yıla bütçeniz sarsılmadan girin

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:00

Tutar belirleyin: Yalnızca hediyeler için değil, yiyecek, seyahat ve hayırseverlik teklifleri için harcama tutarına karar verin.

Zorunluluk hissetmeyin: Herkese ayrı ayrı hediyeler almak yerine, aile ve arkadaşlarınızla hediye alacağınız kişiyi belirleyin. Muhtemelen bütçeye bağlı kalmaya çalışan tek kişi siz değilsiniz.

Planlı olun: Anlık satın alımların kurbanı olmamak için liste yapın. Kime ne alacağınızı ve harcama limiti belirleyin. Ve bu listeye sadık kalın.

Kredi kartı değil nakit kullanın: Harcamaların bazen kontrolden çıkabileceği ve tatilden sonra ödemeniz gereken önemli bir borçla karşı karşıya kalacağınız kredi kartlarını kullanmak yerine, bütçenizi aşmanıza yardımcı olmak için her alıcı için bir zarf bulundurarak nakit paranızı takip edin. Kredi kartı kullanıyorsanız mümkün olan en kısa sürede ödemeyi unutmayın.

Fırsatlara göz atın: Fiyat karşılaştırması tasarruf sağlar. Mali sıkıntıya girmemek için yılbaşı hazırlığına önceden başlayın.

Çevrimiçi alışveriş avantajı: İnternette alışveriş yaparken fiyatları karşılaştırırken nakliye masraflarını da dahil ettiğinizden emin olun. Birçok mağazada ayrıca ödeme sırasında kullanabileceğiniz ücretsiz gönderim teklifleri ve indirim kodları bulunur.

Yaratıcı ve çevreci olun: El emeği göz nuru hediyeler düşünün. Halihazırda sahip olduğunuz el işi malzemelerini kullanarak kişiselleştirilmiş bir hediye yaratın. Kahverengi kâğıt ve ip kullanarak hediye paketinden tasarruf edin.

2025’i şimdiden planlayın: 2024’ün ocak ayında 2025 yılbaşı için tasarruf etmeye başlayın. Gelecek yıl için aylık bütçenizde hediye harcamalarını bir satır öğesi haline getirin.