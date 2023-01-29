Yenilik getiren tavşan yılı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 16:27

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 16:27

Koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçen, 60 yıl sonra ilk kez nüfusu gerileyen Çin, “tavşan yılı”nı kutluyor. Çin astrolojisine göre 22 Ocak’ta başlayıp 24 Şubat 2024’te sona erecek bu yeni yılın kutlamaları, yaklaşık 15 gün sürüyor. Kutlama boyunca 2 milyara yakın insanın seyahat ettiği Çin’de, tavşan yeni ay yılının kıvrak zekâ, barış getirmesi ve kişileri duyarlılaştırması bekleniyor.

HER YIL BİR HAYVANI TEMSİL EDİYOR

Çin takvim sisteminde 12 yıllık bir hayvan döngüsü bulunuyor, her bir yıl bu 12 hayvandan birinin adını alıyor. Bu yıl kutlanan tavşan yılının ardından 2024’te ejderha, 2025’te yılan, 2026’da at, 2027’de keçi, 2028’de maymun, 2029’da horoz, 2030’da köpek, 2031’de domuz, 2032’de fare, 2033’te öküz yılı kutlanılacak. Geçtiğimiz 2022 yılı ise kaplanı temsil ediyordu. 2023’ten önce 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ve 2011 yıllarında tavşan yılı kutlandı. 22 Haziran-22 Temmuz arasındaki döneme ise “tavşan ayı” deniliyor.

YENİLİK VE GELİŞMENİN YILI

İnanışa göre her yılın farklı özellikleri var ve bu yıllarda doğanlar da bu karakteristik özellikleri taşıyor. Sessiz, içe dönük, tembel ama arkadaş canlısı kimseler olarak görülen tavşan yılı doğumlular, adaleti sağlamak için harekete geçmemesiyle dikkat çekiyor. Yılın ilk dört ayında doğanların çalışkan, şanslı ama güven vermeyen kişiler olduğu düşünülürken orta aylarda doğanların daha düşünceli ve yardımsever olduklarına inanılıyor. Yılın son dört ayında doğanların ise insanlardan daha uzak ve vahşi bireyler oldukları tahmin ediliyor.

12 hayvanlı döngünün yanında bir de beş elementin oluşturduğu bir döngünün bulunduğu Çin’de tavşan yılının elementi su. Bu elementin etkisiyle atılan her adımda sezgilerinize güveneceğiniz tavşan yılının büyüme, yenilik ve gelişme getireceğine inanılıyor.

KUTLAMALAR İŞYERLERİNİ TATİL ETTİRDİ

Yeni yıl kutlamalarına çok önem veren Çin’de kutlamaların sürdüğü 15 gün boyunca işyerleri tatil oluyor. Bu dönemi ailesiyle geçirmek isteyen kişilerin oluşturduğu “Bahar Göçü”, ülke içinde ve dışında oldukça hareketliliğe yol açıyor. Ülkenin her yerinde maskotlar, kırmızı süslemeler ve havai fişek gösterileriyle karşılanan yeni yıl, özel yemekler ve bazı ritüellerle kutlanıyor. Kutlamalar süresince yeni giysiler alıp ailelerini ziyaret eden insanlar, mezarlık ziyareti de yapıyor.

Kutlamalar temizlikle başlasa da bu süreçte çöp atmanın uğursuzluk getireceği düşünüyor. Suyun bolluğu temsil ettiğine inanan Çinliler, kutlamaların ilk gününde giysilerini yıkamıyor ve kötü şans getireceğini düşündükleri için bıçak ya da makas kullanmıyor. Ayrıca ayna, tabak ya da bardak kırmaktan kaçınıyorlar çünkü bu ailenin dağılmasını temsil ediyor. “Ölüm” gibi olumsuz kelimelerin kullanılmadığı, ağlamaktan uzak durulduğu kutlamalarda sahte para ve altın, bol şans getireceği düşünülerek yakılıyor.

MESSİ DE EDİTH PİAF DA ‘TAVŞAN’

Her yılın temsil ettiği bazı özellikler o yıl doğan kişileri de etkilediğinden, o yılın hayvanı aynı zamanda burç olarak adlandırılıyor. İşte tavşan burcu olan bazı ünlü isimler:

-Edith Piaf ve Whitney Houston

-Angelina Jolie ve Brad Pitt

-Lionel Messi ve David Beckham

-Nobel

Ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez

BU YIL YEŞİL GİYİNİN

Tavşan yılında ev ve ofis dekorasyonunda kırmızı, pembe ve mavi tonlarının kullanılması tavsiye edilirken giyimde ise yeşil tonlarının kullanılmasının uğur getireceği düşünülüyor.

Bu yıl tavşan burçlarının zekâsını ve bilgeliğini, zorlukları aşmak için ustaca kullanacağı belirtiliyor. Projelerini gerçekleştirmek için ekip çalışmasına odaklanacak olan tavşanlar, şanslı bir yıl geçirecek. Ancak bu yılın en şanslı Çin burçları öküz, kaplan ve yılan. En şanssızlar ise köpekler, atlar, keçiler ve domuzlar. Horoz ve maymunlar ise bu yıl çok çalışacak.











